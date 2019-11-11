11 листопада: народний календар і астровісник

Нині святого Мартина і Анастасії-вівчарниці; ласуємо овечим сиром, готуємося до повні і не втрачаємо бойовий дух.

Католики цього дня вшановують святого Мартина, єпископа Турського, який вважається покровителем бідняків, солдатів, біженців, виноробів, мельників, а також альпійських пастухів. За легендою, святий Мартин був солдатом і віддав половину свого плаща майже голому жебраку. Колись Мартин Милостивий був одним із найбільш шановних святих Європи. Лише в одній Франції в добу Середньовіччя його ім’ям було названо понад 3 500 храмів. Не менше культових споруд, присвячених Мартинові, було і в сусідній Німеччині. У Західній Європі це свято символізувало те ж саме, що й приміром, Дмитрія Солунського в Україні: цілковите завершення сільськогосподарського сезону. Цього дня розраховувалися з наймитами, батраками, міняли господарів, сплачували податки, укладали нові договори на оренду. Саме цього дня в 1810 році в Пруссії було скасовано кріпацтво. До дня святого Мартина в школах і дитячих садках влаштовують вечірню ходу з саморобними паперовими ліхтарями і вершником у формі римського воїна. Святковою стравою є запечена “мартинівська” гуска.

А в нас нині преподобномучениці Анастасії Римлянині, яку в народі вважали покровителькою овець і вівчарів. Цього дня годилося стригти овець, пригощати пастухів-вівчарів, дякувати їм добрим словом і ласувати овечим сиром.

З іменинами вітайте Анастасію, Марію, Аврама, Анну.

15-16 місячні дні, Місяць у Тільці. Ми майже впритул наблизилися до повні. До того ж, ще й розпочинається початок нового циклу Меркурія в Скорпіоні, а також поєднання Меркурія з Сонцем. Найближчими днями закладаються нові моделі та стратегії взаємодії зі світом, ресурсами і взаємообміном, розвитком складних багатопланових ситуацій, а також з’являться нагоди вправно їх трансформувати. Для декого критичний час перед повнею. Не можна сваритися, гніватися, відповідати на зло злом, і навіть тримати в кишені дулю, що так люблять деякі українці. А ще сьогоднішній день дуже вдалий для набуття певного досвіду, навчання; не гріх перейняти в когось щось корисне, навіть у сусідів. Бойового духу і плідного дня!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1897, 1993 роках – -13,9, а найтеплішим у 1927 – +16,5.