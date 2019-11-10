10 листопада: народний календар і астровісник

Вшановуємо святу Параскеву П’ятницю, не віддаваймо щастя і хто сьогодні не знатиме відпочинку.

Сьогодні Церква вшановує великомученицю Параскеву П’ятницю. Цей день у давнину святкували лише жінки і дівчата – не пряли, не шили, не прали, не в’язали і навіть не розчісували волосся. Також жінки приносили до церкви прядиво. Звідси й інша назва святої Параскеви — Параскева-лляниця, або Параскева-конопляниця. На Покутті перед святою П’ятницею молодиці та дівчата виходили на вулицю, показували одна одній прядиво, пряжу. Особливо старалися дівчата похвалитися своєю роботою перед хлопцями і майбутніми свекрухами. Парубки на Параскеву постували аби Господь послав вродливу і хазяйновиту дружину. Дівчата – щоб вдало вийти заміж, а також, щоб майбутній чоловік не був п’яницею. Їм цього дня не можна було сміятися і співати. Також не можна цього дня щось позичати і віддавати, щоб «не віддати щастя».

Прикмети на Параскеву: «Якщо день сонячний, то чекай теплої зими, хмарно – всередині грудня будуть сильні морози». Якщо цього дня йде дощ, наступного року не буде груш.

З іменинами вітайте Параску, Стефана,Максима, Івана, Арсенія, Дмитра.

14-15 місячні дні, Місяць в Овні, а з обіду перейде до Тільця. День відпочинку, насолоди, сибаритства і ліні. Не надто сприятливий час для вирішення важливих справ і проблем. Найліпшим варіантом у цьому випадку буде відпочинок у поєднанні з внутрішньою самодисципліною і аскезою. Або ж займіться хатніми справами, прибиранням, ревізією шафи – спокійно і самозаглиблено, на межі медитації. Один із найбільш файних днів для вкладання шлюбу, заручин, зачаття дитини. Амури цього дня не відпочивають!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1897 – -12,2, а найтеплішим у 1927 – +18,7.