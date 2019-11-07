Україна та Ізраїль — головні теми книжкового ярмарку у Відні

У Відні 6 листопада відбулося урочисте відкриття міжнародної книжкової виставки-ярмарку Buch Wien 2019, яка триватиме до 10 листопада.

Фокус цьогорічного книжкового фестивалю зосереджений на Україні, яка має статус "country in focus", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Віденський книжковий ярмарок – це головний ярмарок книговидавців в столиці Австрії. І ми вже другий рік поспіль виступаємо на ньому з яскравим національним стендом, на якому представлені різні українські видавництва. В цьому році Україна також є однією з двох країн (інша – Ізраїль), яким приділяється особлива увага", - заявив посол України в Австрії Олександр Щерба.

У Відні відкрився міжнародний книжковий ярмарок / Фото: Василь Короткий. Укрінформ

Україна в центр уваги Buch Wien потрапила завдяки зусиллям українського посольства, яке має добрий контакт з ярмарком, та з нагоди Двостороннього року культури Україна-Австрія 2019. Також в минулому році український національний стенд вразив як організаторів, так і відвідувачів. І, що найбільш важливо, українських письменників знають в Австрії та читають з великим задоволенням, зазначив дипломат.

Український стенд (А21) візуально не сплутаєш з іншими – виконаний в яскравих кольорах та заставлений книгами з барвистими малюнками. Вздовж всього стенду міститься виведений золотою в'яззю напис, виконаний в стилі українського художника та графіка Георгія Нарбута, з відомими словами Тараса Шевченка: "Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й свого не цурайтесь". Зверху по боках – "Focus on Ukraine".

Відкриття українського стенда проходило з пригощанням всіх присутніх, тож численні відвідувачі ярмарку, які оточили українську локацію, змогли познайомитися не лише з українською книгою, а й з українською гостинністю.

Цього року на національному стенді України представлені книги 5 видавництв: "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", "Фоліо", "Видавництво Старого Лева", "Green Penguin", "АДЕФ-Україна".

Протягом роботи Buch Wien на різних локаціях також відбудуться презентації та читання відомих українських письменників – Андрія Куркова, Юрія Андруховича, Олексія Чупи, Тетяни Малярчук та Мар’яни Гапоненко.

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Саме відкриття Віденського книжного ярмарку розпочалося близько 18-ї вечора середи в урочистій обстановці за участю президента Австрії Александера Ван дер Беллена, який, між іншим, приїхав на ярмарок на метро. З вітальних слів глави держави і розпочалася так звана "Довга ніч книг", яка тривала майже до опівночі. Окрім роботи численних стендів, відвідувачі могли насолодитися музичним концертом, послухати читання авторів в різних локаціях, як і придбати нові книги – в окремому місці продажу, а подекуди і прямо на стендах. Окремим "хайлайтом" вечора стало відкриття виставки "Останні дні людства" австрійської мисткині Дебори Зенгл за мотивами однойменної п’єси Карла Крауса — окремі сцени було відтворено з допомогою опудал 200 білих щурів.

Всього в рамках Buch Wien заплановано близько півтисячі різних заходів, участь у дискусіях та читаннях візьмуть близько 500 авторів з 25 країн світу. В минулому році Віденську міжнародний ярмарок відвідали близько 50 тис. відвідувачів.