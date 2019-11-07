Одеський художній музей святкує 120-річчя

"У 1888 році палац придбав одеський міський голова Григорій Григорович Маразлі — відомий громадський діяч, колекціонер і меценат. У 1892 році він передав палац місту з метою створення в ньому музею витончених мистецтв. Відкриття музею відбулося 24 жовтня (6 листопада) 1899 року", - йдеться в історичній довідці.

На сайті також є розклад "120 годин святкування 120-річчя Одеського художнього".

Зокрема, 10 листопада, в неділю, відвідувачів запрошують на OFAM Birth Day & Night."Весь день в музеї наші наукові співробітники проводитимуть денні та нічні екскурсії музеєм. Денну программу було розроблено спеціально для цього святкового дня, цих екскурсій ще ніхто не чув... Всі денні екскурсії безкоштовні — ви сплачуєте тільки за вхідний квиток. Вартість нічних екскурсій — 100 грн, обов’язкова реєстрація", - зазначено в анонсі.

Одеський художній музей - один із найстаріших в Одесі. Він розташоваший у Палаці Наришкіних - пам'ятці архітектури початку XIX століття. Колекція музею налічує понад 10 тисяч творів.

До вересня 2019 року музей очолював відомий український художник Олександр Ройтбурд, який виграв конкурс на цю посаду у кінці 2017-го. За період його керівництва в Одеському художньому музеї було проведено ремонт даху, що протікав, розпочато роботи з реконструкції деяких приміщень. Багато одеситів почали регулярно ходити на виставки, концерти та виступи видатних діячів мистецтва, приводити дітей на майстер-класи. Музей став важливим місцем культурного відпочинку, що відобразилося у фінансових доходах, які зросли більш ніж у три рази.

4 вересня депутати Одеської обласної ради проголосували за дострокове розірвання контракту із Ройтбурдом. Міністерство культури, молоді та спорту України вважає, що рішення про звільнення директора ОХМ було ухвалене без належних підстав і може бути успішно оскаржене в суді.