7 листопада: народний календар і астровісник

Нині святої Таїфи; навіщо шевцю свічка, хто житиме ще 300 років і запасаємося оптимізмом.

Цього дня Церква вшановує пам’ять праведної Таїфи – тієї самої, яку воскресив апостол Петро. Вона була членкинею християнської общини Іопії, професійно займалася шиттям. Шила на замовлення для заможних клієнтів, а також обшивала всіх нужденних, хто до неї звертався. Якось вона важко захворіла й померла. Її подруги, сестри по вірі, почувши, що неподалік проповідує апостол Петро, звернулися до нього, аби він помолився про спочилу. Той прийшов, став на коліна, помолився, а в кінці промовив: «Таїфо, встань». І жінка дивовижним чином повернулася до життя. Про це йдеться в Діяннях апостолів (Діян. 9 : 40).

Святій Таїфі колись молилися всі кравці. А шевці від Таїфи починали працювати вже при свічці. У ніч напередодні Дмитрія, а завтра в нас свято – Димитрія Солунського, точнісінько як і на Юріїв день, начебто відьми скидали з неба місяць, перетворювали його на корову й доїли. Після того вони пили те молоко й могли спокійнісінько жити ще 300 років.

Іменинники сьогодні чоловіки з рідкісними іменами Маркіян (Марко) і Мартирій.

11-12 місячні дні, Місяць продовжує перебувати у вертких Рибах. Таланитиме творчим людям і всім тим, хто перебуває на хвилі позитиву. Так, саме емоційний настрій, емоційне тло, те, на що ми налаштовані, відіграватиме найближчим часом надзвичайно важливу роль. “Світле” око бачитиме світле, а “темне” — навіть у світлому — темне. Тому заряджайте тих хто поруч не песимізмом, а гарним настроєм, а все, що не робите — робіть із натхненням і вірою. Тоді все вийде. Щасливого і легкого дня !

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1888 – -15,0, а найтеплішим у 2010 – +15,8.