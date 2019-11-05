Львівські митники врятували від загибелі 13 пітонів

Працівники Львівської митниці вберегли від загибелі 13 пітонів, яких контрабандист намагався переправити через державний кордон у холодильнику.

Про це у Facebook повідомила пресслужба ДФС.

“Cьогодні у пункті пропуску «Краковець - Корчова» із Польщі автомобілем «Mercedes-Sprinter» прибув 27- річний мешканець Чернівецької області. Формою проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор». Однак під час митного контролю мікроавтобуса в багажному відділенні митники побачили холодильник, в якому у коробці в шести мішках були 13 живих змій”,- йдеться у повідомленні.

Громадянин запевнив, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав. Враховуючи небезпечний спосіб перевезення, деякі плазуни перебували у критичному стані, їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.

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Стосовно громадянина складено протокол про порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України.

Справу скерують до суду.

Фото: ДФС