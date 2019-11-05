Львівські митники врятували від загибелі 13 пітонів

Львівські митники врятували від загибелі 13 пітонів

Відео
Укрінформ
Працівники Львівської митниці вберегли від загибелі 13 пітонів, яких контрабандист намагався переправити через державний кордон у холодильнику.

Про це у Facebook повідомила пресслужба ДФС.

“Cьогодні у пункті пропуску «Краковець - Корчова» із Польщі автомобілем «Mercedes-Sprinter» прибув 27- річний мешканець Чернівецької області. Формою проходження митного контролю він обрав смугу «зелений коридор». Однак під час митного контролю мікроавтобуса в багажному відділенні митники побачили холодильник, в якому у коробці в шести мішках були 13 живих змій”,- йдеться у повідомленні.

Громадянин запевнив, що його попросили перевезти холодильник, а про змій він нічого не знав. Враховуючи небезпечний спосіб перевезення, деякі плазуни перебували у критичному стані, їх вилучили і передали на зберігання у зоопарк.

Читайте також: ДФС викрила незаконну схему ввезення в Україну елітних авто

Стосовно громадянина складено протокол про порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України.

Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-