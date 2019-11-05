На знімальному майданчику фільму з Джолі знайшли бомбу часів Другої світової
Про це повідомляє The Sun.
“Анджеліна Джолі та Річард Медден були евакуйовані зі знімального майданчика після виявлення нерозірваної бомби”, - йдеться у повідомленні. Інших акторів та учасників знімального процесу також евакуювали з майданчика на острові Фуертевентура.
Novas imagens do set de filmagens de #Eternals. Nele podemos ver Thena em uma possível vila no deserto. #theeternals #marvelcomics #marvellegends #marveluniverse #marvel #marvelstudios #marvelbrasil #followtrick #nerdbrasil #geekbrasil #cinematography #cinema #athena #like #likeforfollow #likesforlike
За словами очевидців, повідомлення про небезпечну знахідку викликало паніку. Акторам і членам знімальної групи одразу сказали покинути знімальний майданчик та відійти на безпечну відстань.
“На знімальному майданчику були зірки світової величини, і ніхто не збирався ризикувати. На щастя, фахівці прекрасно з усім впоралися”, - додає видання.
Фахівці, які одразу прибули на місце, припустили, що вибуховий пристрій лишився тут з часів Другої світової війни. Свого часу на цьому місці розташовувалася нацистська база.
Як відомо, Джолі і Медден виконують ролі супергероїв Серсі і Ікаріс в новому фільмі студії Marvel "Вічні". Зйомки фільму проходять в пустелі в Національному парку Каралехо на острові Фуертевентура (одного з островів Канарського архіпелагу).
Фото: Getty Images