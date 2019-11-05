На знімальному майданчику фільму з Джолі знайшли бомбу часів Другої світової

Акторів Анджеліну Джолі та Річарда Меддена, а також інших членів знімальної групи екстрено евакуювали зі знімального майданчика стрічки “Вічні” (Eternals) на Канарських островах через знайдену бомбу.

Про це повідомляє The Sun.

“Анджеліна Джолі та Річард Медден були евакуйовані зі знімального майданчика після виявлення нерозірваної бомби”, - йдеться у повідомленні. Інших акторів та учасників знімального процесу також евакуювали з майданчика на острові Фуертевентура.

За словами очевидців, повідомлення про небезпечну знахідку викликало паніку. Акторам і членам знімальної групи одразу сказали покинути знімальний майданчик та відійти на безпечну відстань.

“На знімальному майданчику були зірки світової величини, і ніхто не збирався ризикувати. На щастя, фахівці прекрасно з усім впоралися”, - додає видання.

Фахівці, які одразу прибули на місце, припустили, що вибуховий пристрій лишився тут з часів Другої світової війни. Свого часу на цьому місці розташовувалася нацистська база.

Як відомо, Джолі і Медден виконують ролі супергероїв Серсі і Ікаріс в новому фільмі студії Marvel "Вічні". Зйомки фільму проходять в пустелі в Національному парку Каралехо на острові Фуертевентура (одного з островів Канарського архіпелагу).

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