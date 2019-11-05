Фестиваль бандури у Львові стартує новою програмою від гурту Troye Zillia
Про це повідомляє прес-служба міської ради.
“Фестиваль сучасної бандури познайомить слухачів із новим звучанням старовинного інструмента, а також представить розмаїття творів, які упродовж багатьох століть були для українців джерелом духовності. Імпреза має концертний, освітній напрямки (чимало цікавих майстер-класів) та напрям інформаційної технології у вигляді мобільної аплікації», — розповіла засновниця та артдиректорка фестивалю Анастасія Войтюк.
Під час Lviv Bandur Fest бандуру можна буде не лише почути, а й спробувати пограти на ній. У програмі фестивалю заплановані майстер-класи від видатних українських та американських бандуристів, які є втіленням живої традиції і водночас — це митці-новатори, які сміливо експериментують із сучасною бандурою, її звучанням і можливостями.
Родзинкою фестивалю стане презентація унікального мобільного додатку Bandura app.
А завершиться музична подія великим концертом у палаці Г.Хоткевича.