Фестиваль бандури у Львові стартує новою програмою від гурту Troye Zillia

У Львові розпочався ІІІ фестиваль сучасної бандури Lviv Bandur Fest.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

“Фестиваль сучасної бандури познайомить слухачів із новим звучанням старовинного інструмента, а також представить розмаїття творів, які упродовж багатьох століть були для українців джерелом духовності. Імпреза має концертний, освітній напрямки (чимало цікавих майстер-класів) та напрям інформаційної технології у вигляді мобільної аплікації», — розповіла засновниця та артдиректорка фестивалю Анастасія Войтюк.

Фото: Львівська міськрада 5 листопада, в день відкриття фестивалю, засновник імпрези і лідер сучасної бандури у Львові - гурт Troye Zillia презентує нову програму ENDORФINY. Оригінальне звучання, витончені етномотиви та позитивний заряд композицій, заміксовані із драйвовими стилями R&B, D&B, Afro-Cuban, Jazz, створюють особливий стиль альбому. Гурт зіграє у супроводі інструментів різних народів світу.

Під час Lviv Bandur Fest бандуру можна буде не лише почути, а й спробувати пограти на ній. У програмі фестивалю заплановані майстер-класи від видатних українських та американських бандуристів, які є втіленням живої традиції і водночас — це митці-новатори, які сміливо експериментують із сучасною бандурою, її звучанням і можливостями.

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Родзинкою фестивалю стане презентація унікального мобільного додатку Bandura app.

А завершиться музична подія великим концертом у палаці Г.Хоткевича.