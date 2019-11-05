Найбільша канадська провінція заборонила мобільні телефони у школах

Школярам найбільшої за населенням канадської провінції Онтаріо заборонили користуватися мобільними телефонами в навчальних закладах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, рішення було ухвалено ще в серпні, але набуло чинності тільки зараз - цей термін дали школам на його впровадження.

“У школі учні повинні концентруватися на навчанні, а не на соціальних мережах. Тому ми забороняємо використання телефонів та інших особистих мобільних пристроїв у класних кімнатах, водночас забезпечуючи доступність технологій для допомоги учням у досягненні успіху в цифровій економіці”, - зазначив Стівен Лече, міністр освіти провінції Онтаріо.

Заборона не поширюється на використання мобільних пристроїв для медичних цілей, для підтримки навчання дітей зі спеціальними потребами, а також при виконанні навчальних завдань за вказівкою вчителя.

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Запровадження заборони на використання мобільних телефонів у школах було однією з передвиборних обіцянок Прогресивної консервативної партії Онтаріо, яка прийшла до влади у провінції торік. Деякі освітні заклади ще раніше вдалися до таких обмежень, але рішення провінційного уряду робить їх обов’язковим для всіх шкіл Онтаріо.