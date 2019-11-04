У Нідерландах заборонять розведення мопсів

У Нідерландах планують заборонити розведення собак з дуже короткою мордочкою, серед них і собаки породи Мопс. Причина – хвороби системи дихання у тварин.

Про це повідомляє Vet Times.

"Уряд Нідерландів оголосив, що мають активно діяти закони, спрямовані на заборону розведення собак з надто короткими мордочками", - йдеться у повідомленні.

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І хоча починаючи з 2014 року вже було заборонено розводити близько 20 брахіоцефальних порід (з укороченою мордочкою) ця заборона досі належним чином не виконується. Тож уряд хоче посилити контроль щодо її виконання.