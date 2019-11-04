У Нідерландах заборонять розведення мопсів
Укрінформ
У Нідерландах планують заборонити розведення собак з дуже короткою мордочкою, серед них і собаки породи Мопс. Причина – хвороби системи дихання у тварин.
Про це повідомляє Vet Times.
"Уряд Нідерландів оголосив, що мають активно діяти закони, спрямовані на заборону розведення собак з надто короткими мордочками", - йдеться у повідомленні.
І хоча починаючи з 2014 року вже було заборонено розводити близько 20 брахіоцефальних порід (з укороченою мордочкою) ця заборона досі належним чином не виконується. Тож уряд хоче посилити контроль щодо її виконання.