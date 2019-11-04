Стус-молодший презентує оновлене перевидання книги батька у Києві

В Національному музеї Тараса Шевченка 6 листопада відбудеться презентація оновленого перевидання “Василь Стус. Листи до сина”, що побачило світ у видавництві “Ранок”.

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

“Дмитро Стус, син Василя Стуса, презентує оновлене перевидання книги “Листи до сина”, в якій висвітлюються взаємовідносини поколінь. Це “класика”, яка на кожному витку історії набуває нових значень. У новому перевиданні додано низку незнаних контекстів для нового покоління читачів, зокрема - словник епохи поета”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, книга є скарбницею мудрості та любові, яка надихає щирістю почуттів, вчить вірити, не здаватися та йти вперед.

Презентація розпочнеться о 14:00.