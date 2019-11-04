"Плюс" 40% продуктивності: Microsoft перевела офіс в Японії на 4-денний робочий тиждень

Після того, як компанії Microsoft в тестовому режимі запровадила чотириденний робочий тиждень у японському філіалі, продуктивність її працівників зросла на 40%.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, у серпні компанія представила програму під назвою "Work Life Choice Challenge", в рамках якої у співробітників були вихідні з п’ятниці по неділю.

"Результати були багатообіцяльними: хоча кількість часу, проведеного на роботі, різко скоротилася, продуктивність, вимірювана продажами на одного працівника, зросла майже на 40% порівняно з аналогічним періодом попереднього року", - йдеться у повідомленні компанії.

Менеджери також закликали персонал скоротити час, який вони витрачали на зустрічі з клієнтами - до 30 хвилин. У деяких випадках вони радили взагалі скасовувати зустрічі, натомість проводити переговори з клієнтами онлайн у месенджерах.

Повідомляється, що компанія також змогла заощадити на інших ресурсах, зокрема на електроенергії.

Microsoft анонсувала, що планує запустити ще один експеримент в Японії. Зокрема попросити співробітників запропонувати нові заходи для покращення балансу та ефективності роботи і життя, а також запропонує іншим компаніям приєднатися до ініціативи.