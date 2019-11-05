5 листопада: народний календар і астровісник

Нині святого Якова; в кого буде в оселі тепло, гадаємо по дубовому листі про майбутню весну і хто питиме “еліксир влади”.

За церковним календарем сьогодні апостола Якова, брата Господнього по плоті. Згідно з переказами, за життя Ісуса Яків не визнавав Його Спасителем і увірував лише після смерті Христа. Якова називають першим єпископом Єрусалима. Близько 63 року апостол Яків прийняв мученицьку смерть – юдеї скинули його з високого ґанку храму і забили камінням.

На Якова зазвичай селяни завершували заготівлю дров на зиму. Вважалося, що коли встигнеш до Якова – то в оселі всю зиму буде тепло. Також з цього дня починали підгодовувати пташок. Пернатим віддавали крихти, що залишалися від пирогів, які пекли на Казанську. Це мало привернути удачу в справах у наступному році, а також обіцяло добрий урожай. Так це, чи не так – можемо перевірити. І щодо погоди: якщо на Якова піде град або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада) наступить справжня зима.

Наші пращури колись казали: «На Якова – тепла ніякого». Дивилися на листя дуба: якщо воно не все впало – зима буде довгою, а весна – пізньою.

Іменинники сьогодні Яків, Микола, Володимир, Олександр, Єфросинія, Гнат.

9-10 місячні дні. До середини листопада ми опиняємося поміж протистоянням: Сонце — Марс з одного боку і Сатурн — Плутон — з іншого. Наче поміж жорнами. Не надто затишна і комфортна ситуація. Вкотре посилюватиметься “енергія конфлікту” — і в родині, і на роботі, і в широкому соціумі. Тенденція така, що спілкування стане більш жорстким і безкомпромісним, хоча іноді й доволі завуальованим. Суттєво посилиться боротьба за домінування і контролем за певними ділянками життя. Потік енергії, який ітиме найближчим часом з Галактики — надзвичайно потужної сили, а хвиля цієї енергії омиватиме Землю; до того ж вона буде більш грубою і більш відчутною. Тож якщо вам не терпиться випити “еліксир влади” — зважте власні сили — може розщепити до атома.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1979 – -11,4 а найтеплішим у 2013 – +17,6.