У Відні відбувся концерт української та європейської барокової музики

У Відні відбувся концерт української та європейської барокової музики

Укрінформ
У Палаці графів Лобковіц столиці Австрії пройшов концерт барокової музики у виконанні українського оркестру Open Opera Ukraine під керівництвом диригента Іллі Короля.

Захід був організований Українським інститутом у співпраці з Посольством України в Республіці Австрія в рамках програми двостороннього Року культури "Україна-Австрія-2019", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Програма концерту "Україна та Австрія: барокові зустрічі" поєднала вокальні та інструментальні твори XVII-XVIII сторіч.

Як пояснили організатори концерту, його особливістю є звучання українського інструмента – хроматичної сопілки або поздовжньої флейти.

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Зазначається, що незалежний проєкт Open Opera Ukraine формує нову культуру сприйняття музичного інтелектуального продукту через сучасні оперні постановки, розвиток аудиторії та професіоналізацію молоді.

Скрипаль, альтист і диригент Ілля Король народився у Києві та вже понад 20 років мешкає в Австрії, де одержав громадянство за значні музичні досягнення. Поряд із сучасним репертуаром музикант приділяє багато уваги старовинній музиці й автентичному виконанню.

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