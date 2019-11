Українську анімацію презентували на міжнародному фестивалі у Швеції

Три українські анімаційні стрічки були презентовані на міжнародному фестивалі анімаційного кіно "Рекс", що пройшов у Стокгольмі.

Про це повідомляє посольство України в Королівстві Швеція.

“31 жовтня - 3 листопада українські анімаційні стрічки Deep Love Микити Лискова, The Cord Олександра Бубнова та Until It Turns Black Анастасії Фалілеєвої взяли участь у міжнародному фестивалі анімаційного кіно "Рекс", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глядачі позитивно оцінили роботи сучасних українських аніматорів.

Участь стрічок у щорічному фестивалі відбулася за підтримки Українського інституту у Швеції у співпраці з Посольством України.