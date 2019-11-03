У Британії музиканту повернули забуту в електричці старовинну скрипку

Британському музиканту Стівену Моррісу повернули скрипку XVIII століття вартістю 250 тисяч фунтів стерлінгів, яку той забув у потязі.

Про це повідомляє BBC.

«Скрипка, якій 310 років і яка коштує 250 тисяч фунтів стерлінгів, забута в електричці на півдні Лондона, була успішно повернута власнику. Після таємних перемовин музикант Стівен Морріс отримав її назад на парковці одного з супермаркетів у присутності поліцейських», - йдеться в повідомленні.

При цьому чоловік, який забрав скрипку Морріса, сказав, що «зробив помилку» та вибачився.

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Сам музикант визнав, що приголомшений цим випадком.

Фото: BBC