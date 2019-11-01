У Чернівцях стартував фестиваль класичної музики, обіцяють шість концертів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Відкрили фестиваль авторським концертом відомої української композиторки Лесі Дичко з нагоди 80-річного ювілею, який відбувся у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка.
Виконували композиції авторки Академічний камерний хор "Чернівці" та Академічний симфонічний оркестр Чернівецької філармонії під диригуванням Йосипа Созанського.
Загалом, в рамках проведення фестивалю відбудеться шість концертів класичної музики, які пройдуть у залі філармонії та органному залі Чернівців.
В суботу, 2 листопада, в органному залі пройде концерт органної та фортепіанної музики. Його зіграють відома органістка з Одеси Олена Удрас із народною артисткою України Людмилою Марцевич (фортепіано, Київ).
В рамках фестивалю класичної музики чернівчани та гості міста матимуть нагоду відвідати виступ народного камерного оркестру «Capriccio» та квартету гітаристів «Київ».
7 листопада у Чернівцях відбудеться концерт органної музики від Олени Бардаус. А закриватиме фестиваль виступ академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії. Диригентом буде відомий чернівчанин, який проживає в Ізраїлі, Марк Воллох. Соліст – гітарист із Німеччини Вольфганг Вайгель.