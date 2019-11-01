У Чернівцях стартував фестиваль класичної музики, обіцяють шість концертів

У Чернівцях стартував фестиваль класичної музики "Буковинський листопад 2019", який триватиме до 8 листопада.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відкрили фестиваль авторським концертом відомої української композиторки Лесі Дичко з нагоди 80-річного ювілею, який відбувся у Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка.

Виконували композиції авторки Академічний камерний хор "Чернівці" та Академічний симфонічний оркестр Чернівецької філармонії під диригуванням Йосипа Созанського.

Загалом, в рамках проведення фестивалю відбудеться шість концертів класичної музики, які пройдуть у залі філармонії та органному залі Чернівців.

В суботу, 2 листопада, в органному залі пройде концерт органної та фортепіанної музики. Його зіграють відома органістка з Одеси Олена Удрас із народною артисткою України Людмилою Марцевич (фортепіано, Київ).

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В рамках фестивалю класичної музики чернівчани та гості міста матимуть нагоду відвідати виступ народного камерного оркестру «Capriccio» та квартету гітаристів «Київ».

7 листопада у Чернівцях відбудеться концерт органної музики від Олени Бардаус. А закриватиме фестиваль виступ академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії. Диригентом буде відомий чернівчанин, який проживає в Ізраїлі, Марк Воллох. Соліст – гітарист із Німеччини Вольфганг Вайгель.