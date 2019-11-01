Латвія внесла Лепса у "чорний список"

Міністр закордонних справ включив до чорного списку Григорія Лепса (Лепсверідзе), в якого у лютому був запланований черговий концерт у Ризі.

Про це повідомив у своєму Twitter глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.

«На підставі оцінки органу державної безпеки і статті 61, частина 2, Закону про імміграцію я вирішив включити Григорія Лепсверідзе, громадянина Російської Федерації, у список небажаних осіб Латвійської Республіки, заборонивши в'їзд до Латвії на невизначений термін», - повідомив Рінкевичс.

У липні міністр юстиції Латвії Яніс Борданс (Нова Консервативна партія) піддав критиці міністра внутрішніх справ Латвії Сандіса Гіргенса (Партія KPV LV) за те, що той не включив Лепса до чорного списку, а навпаки, відвідав його концерт у Юрмалі.

Лепс знаходиться в чорних списках кількох країн, наприклад у США і Литві.

Як повідомлялося раніше, Мінфін США заявив, що Григорій Лепсверідзе пов'язаний зі злочинним синдикатом "Братське коло". На думку американських слідчих, Лепс міг бути кур'єром у цій мафіозній структурі. "Братське коло" вважалося злочинною мережею, створеною на пострадянському просторі, що діяла в Європі, на Близькому Сході, Африці та Латинській Америці. Профілем діяльності угруповання слідчі назвали відмивання грошей і торгівлю наркотиками.

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Сам Григорій Лепс заперечує свій зв'язок із мафією, проте, на багатьох відеозаписах та фотографіях видно, як співак зустрічається з лідерами злочинного угруповання і виступає на їхніх ювілеях.

У Латвії іноземців до "чорного списку" можуть включити два міністри: глави МЗС і МВС. При цьому рішення міністра внутрішніх справ можна оскаржити в суді, а рішення міністра закордонних справ - ні.