4 листопада: народний календар і астровісник

Кого береже святий Аверкій, що дарували на Казанську батюшці та гамуємо те, що вгамувати не можна.

Сьогодні Казанської ікони Божої Матері, а також рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського. Образ Богородиці Казанської був і залишається одним із найбільш улюблених і шанованих серед православних християн. На Казанську зазвичай припадав пік весіль. Люди вірили, що якщо одружитися саме цього дня – подружнє життя буде довге і щасливе. Весільні обряди колись були дуже цікавими. Наприклад на Чернігівщині, як бувало весілля, дарували батюшці заквітчану стиглими ґронами калини курку. Також пильно спостерігали: “Хто перве з молодих вступить до церкви, або у кого первого свічка в руках потухне — то попереду и вмре”.

Щодо святого Аверкія, то він жив у ІІ столітті й був єпископом. Йому моляться про зцілення від різних душевних хвороб, депресій, а також мандрівники.

Казанський день вважався остаточною межею переходу від осені до зими – міцно сковується земля, а відтак «морозцям дорогу вказує». Якщо цього дня небо заплаче, то слідом за дощем прийде зима. Коли зранку дощить, то надвечір має піти сніг – ознака ранніх підсніжників навесні.

День ангела нині у Івана, Володимира, Олександра, Василя, Олександра, Анни, Єлизавети, Миколи, Григорія.

8-9 місячні дні. Місяць у Водолії. Енергія цього дня спрямована всередину. Надзвичайно сприятливий час для глибинних змін, а для цього треба відмовитись від усіх попередніх надбань і здобутків, якими б чудовими вони не були. Чи легко це? Мабуть що ні, адже боротися з самообманом набагато важче ніж із видимим ворогом. Егоїстичне пожадливе «я» прагнутиме до експансії, тому варто навчитися гамувати його – тоді можна побачити приголомшливу розмаїтість світу, почути інших людей і зрозуміти, що ти – при всій своїй безперечній унікальності зовсім не пуп землі. Восьмий місячний день позначений активністю, але без суєти.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1979 – -12,2, а найтеплішим у 1957 – +14,9.