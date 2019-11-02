2 листопада: народний календар і астровісник

Нині Димитрівська поминальна субота; як зцілитися від гриж, доквашуємо капусту й готуємося до курйозів.

Сьогодні Димитрівська поминальна субота — перша поминальна субота в новому церковному році й остання в календарному (загалом їх шість). Названа на честь великомученика Димитрія Солунського, якого Церква вшановує 8 листопада. Цього дня здійснюється велике поминання всіх померлих православних християн, тому добре було б щиро помолитися за всіх спочилих рідних і близьких, подати за них милостиню нужденним, відвідати напередодні ввечері або сьогодні вранці богослужіння, поставити, як годиться, панахиду.

Цього дня Церква згадує великомученика Артемія Антіохійського. До того як стати святим великомучеником, Артемій був військовим. Загинув він мученицькою смертю за часів правління Юліана Відступника у 363 році. Часточка мощей святого з 1073 року зберігається і в Києво-Печерському монастирі. Цьому святому, так само як і великомучениці Варварі, богомільні люди здавна молилися аби уникнути випадкової смерті, а також про зцілення від різних хвороб, зокрема від гриж. Господині, які з якихось причин не поквасили капусту на зиму – могли це зробити на Артемія.

Іменинники нині Артемій, Олександра, Анастасія, Микола, Герман, Леонід.

6-7 місячні дні, Місяць у Козерозі. Вчора конозиста й гонорова Венера перейшла від Скорпіона в знак Стрільця, цим самим наче запрошуючи нас до зміни ракурсу: нині доведеться дивитися не вглиб, а вдалину. Та й не лише дивитися — а й прагнути цієї далини та широти. Щоправда, в прагненні “широти” варто теж бути обережним: як там казав класик вустами літературного героя: “широк человек, слишком даже широк, я бы сузил”... Цими вихідними ми ще будемо реалістами і прагматиками, стриманими в емоціях і почуттях, а от після вихідних, аж до 27 листопада нас просто нестримно потягне до чогось недосяжного і навіть примарного. Все що доступне, здаватиметься нецікавим і надто прісним, а все, що далеке й недосяжне — бажаним. Але ненадовго.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1979 – -10,4, а найтеплішим у 1926 – +17.