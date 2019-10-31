Три нових українських фільми покажуть на фестивалі у Нідерландах

“Щорічно цей фестиваль збирає найкращі останні фільми із східноєвропейських країн і надає можливість авторам обговорити разом з філософами та соціологами потужність мови кінематографа. Eastern Neighbours Film Festival-2019 відкриється створеним за підтримки Держкіно повнометражним документальним дебютом Александра Міхалковіча “Моя бабуся з Марса”, світова прем’єра якого відбулась на міжнародному фестивалі документального кіно у чеському місті Їглава – Ji.hlava IFF”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у програмі Current Relevant Cinema глядачі ENFF побачать створену за підтримки Держкіно ігрову стрічку Романа Бондарчука “Вулкан”. Серед численних нагород фільму – Ґранпрі фестивалю “Золотий абрикос” (Вірменія), Приз за найкращу режисуру (Казахстан), Приз журі глядачів “Дракон ховається” (Піньяо, КНР), Ґранпрі фестивалю в Рабаті (Мароко), Приз журі конкурсу режисерських дебютів МКФ в Гоа (Індія).

Повідомляється, що нідерландська прем'єра ще одного документального фільму - “Історія Зимового саду” Семена Мозгового - відбудеться 3 листопада у місті Утрехт в рамках ENFF On Tour, який щорічно долучає до подій фестивалю й інші міста країни. Читайте також: “Захара Беркута” вже подивилися понад 355 тисяч українців

Спеціальний показ стрічки “Історія Зимового саду” пройде у Metaal Kathedraal – еколого-культурному центрі міста Утрехт за підтримки кінотеатру “’T HOOGT”. Фільм глядачам представить його режисер.