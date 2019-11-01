1 листопада: народний календар і астровісник

Зустрічаймо листопад-напівзимник, хто мерзнутиме на Йордані та куди чкурнула Венера.

Стоїмо на порозі останнього осіннього місяця — сьогодні перше листопада! Вар’ятом називає листопад поет і учитель Петро Мідянка: “Ти вар’ят, листопаде, / Твій гугнявий прононс... / Вже яблука в ящиках, / А дрова коло хати. / Твої очі вар’ятські / Не долюблює хтось, / А я можу в цих глупих / Ночах працювати.” А в народі цей місяць здавна називали “сутінками року”, «напівзимником», «воротами зими», «грудкотрусом», «листопаднем», «падолистом». А ще казали: “березень і листопад – як братові брат”, адже обидва місяці відмежовують різні пори роки і вирізняються конозистим характером. Березень відмикає ворота весні, а листопад – замикає ворота осені. Тому й мовиться, що він – «вересню внук, жовтню син, а зимі рідний брат». Для переважної більшості європейських мов останній місяць осені має латинський корінь «новем», бо обіймав дев’яту («новембер») позицію в літочисленні Стародавнього Риму. Проте в багатьох слов’янських мовах, зокрема і в українській, листопад набув цілком самостійної назви.

“Якщо листопад дерев не обтрусить, то зима довгою бути мусить”; “Листопадовий день куций, що заячий хвіст”; “Хто в листопаді не мерзне, тому й коло Йордану нічого біда не зробить”.

День ангела сьогодні у Івана, Сергія, Антонія.

4-5 місячні дні. Місяць у Стрільці та Козерозі. Венера залишає сектор Скорпіона. Готуймося до мінливості настрою! В першій половині дня треба буде проявляти ініціативу, керуючись гаслом: «Якщо не я, то хто ще?» Оточення виявиться готовим до співпраці, комунікації, допомоги. В другій половині дня можливо доведеться “сіяти на твердому і збирати на голому”. Уникайте надмірного фізичного навантаження, правильно розподіляйте власні сили. І не поспішайте з висновками: перше враження може виявитись оманливим.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 – -16,8, а найтеплішим у 1926 – +23,2.