Пекло, зарубка та пужало: сленг українських школярів розклали по поличках

Український науковець Оксана Данилевська дослідила побутування української мови в школах.

Зокрема, в монографії "Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси" вона звернула увагу на невідповідність між офіційно задекларованим і реальним станом уживання української мови в закладах середньої освіти, йдеться у повідомленні на сторінці Інституту мовознавства імені O.O.Потебні НАН України у Facebook.

"За формальними критеріями, майже 90% школярів навчаються українською. Проте дослідження виявило, що навіть у тих школах, статус яких задекларовано як одномовний, фактично панує українсько-російська двомовність. І така ситуація — у більшості шкіл України (крім західного регіону). У різних пропорціях уживаються дві мови: українська як мова навчання та російська як мова неформального спілкування. На уроках розмовляють українською, а в коридорах і вчительських переходять на російську", - йдеться у повідомленні.

Крім двомовності, автор висвітлює й інші проблеми шкільного мовлення. Зокрема, торкається такої малодослідженої теми, як сленг українських школярів.

Так, Данилевська записала з вуст учнів наступні сленгізми:

ШКОЛА: божевільня, тюрма, каторга, вулик, мурашник, академія, блюварня, дурдом, пекло, пенхауз, хата.

УЧИТЕЛЬКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: українка, укрмова, мовознавка, мовенія, мовничка, козачка.

УЧИТЕЛЬКА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: англійка, англішка, іноземка, енгліш, міс Гаднерка.

УЧИТЕЛЬКА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: зарубайка, зарубійка, зарлітичка, зарубка, зарубана.

УЧИТЕЛЬКА МАТЕМАТИКИ: математичка, матьоха, косинус.

УЧИТЕЛЬКА / УЧИТЕЛЬ ФІЗКУЛЬТУРИ: фізкультурниця, фізкультуричка, фізра, фізвих, фізручка, тарзан, бігунець.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: домашка, домаха, доманя, домуня, хомворк, завдик.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА: контролка, контроха, контрошка, контра.

ШПАРГАЛКИ: шпаки, шпори, фішки, гармошки, черкані, занички.

ЩОДЕННИК: щоденка, пужало, щодик, книга жалоб, гроб.

ПОГАНА ОЦІНКА: поганка, біда, прокуратор, бліна, колик, ворона, пара, капець, хвіст.

ПЕРЕРВА: реклама, рекламна пауза, свобода, рай, пауза, відбій, кайф, нове життя, райська насолода, монастирські дзвони, перекур.

КАНІКУЛИ: вихідні, кайф, воля, шара, передих, отпуск, лафа, балдьож, дні миру, на Канари.

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"Ви не в захваті? Ми теж! Але погодьмося: те, що школярі підходять до мови творчо, удаються до новотворів, вселяє надію, що, ставши дорослими, вони так само карбуватимуть нові слова. А отже, наша мова житиме", - підсумували науковці.