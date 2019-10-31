31 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні відьомський Геловін; ким опікується святий Лука, чого варто уникати і як стати заможнішим

В останній день жовтня в світі відзначають Геловін – канун Всіх Святих або Відьомську ніч. Це древнє кельтське свято поклоніння і жертвоприношення нечистій силі не тільки дожило до наших днів, але й швидко набирає вселенських обертів, наступаючи на п’яти самому святому Валентину. На сьогодні Геловін – інтернаціональне свято з яскраво вираженими карнавальними елементами, упізнаваними атрибутами якого є гарбуз, чорна кішка і привид. Варто зауважити, що в США окультизм є потужною індустрією, а всі відьми, чаклуни та езотерики об’єднані в профспілку.

Церква цього дня згадує апостола і євангеліста Луку, автора третього Євангелія та Діянь святих апостолів. За фахом Лука був лікарем і одним із перших іконописців. Тому цього святого вважають своїм покровителем лікарі та художники. Крім осіннього, є й весняний Лука (5 травня). З цієї нагоди жартували: «До весняного Луки ані хліба, ні муки, а прийшов осінній Лука – з’явився хліб і мука», «Як не придбаєш до Луки, то не буде ані хліба, ні муки».

Іменинники нині Лука, Андрій, Сергій, Микола, Єлизавета, Злата.

3-4 місячні дні. Місяць і далі перебуває у Стрільці, тому душевний та емоційний підйом — ще вищий, аніж був учора. Працелюбність залежатиме від емоційного стану того, хто поряд. День визначення мети, планування. Уникайте холодної лицемірної ввічливості. Додайте жару, фарб, емоцій, зробіть власні стосунки насиченими і повнокровними. Не голодуйте, обмінні процеси в організмі відбуваються досить добре, але не зловживайте м’ясом. Корисними будуть молоко, різноманітні сири, мед. Можете спокійно сходити в перукарню. Зайвого нічого не зістрижете, лихе не причепиться, навпаки – станете заможнішими. Як? Про це зорі мовчать.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 – -17,8, а найтеплішим (відчуйте різницю) у 1926 – +20,5.