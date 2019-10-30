Кінолистопад: Сталінський терор, війна за Тихий океан, довга дорога до Криму

Глядач побачить у прокаті фільми Нарімана Алієва, Агнешки Голланд, Роланда Еммеріха та інших

Плідний для вітчизняного кінопроцесу місяць пропонує широкому глядачеві один з головних повнометражних дебютів року і зразок масштабної копродукції. Також в прокаті досліди українських режисерів-початківців у жанрі авантюрної комедії та блокбастер про головні тихоокеанські битви Другої світової.

З 7 листопада

Додому / Evge

Про гучний повнометражний дебют Нарімана Алієва, який став переможцем Одеського кінофестивалю, володарем премії кінокритиків України «Кіноколо» як кращий фільм року і висуванцем від України на здобуття «Оскара» в категорії найкращий фільм іноземною мовою, ми писали у своєму одеському щоденнику.

Халепа на 5 Baksiv

Знятий за підтримки Держкіно повнометражний дебют Мирослава Латика заснований на його ж комедійному веб-серіалі 5baksiv.net про трьох приятелів, які намагаються вибудувати оригінальну бізнес-модель у небезпечних хитросплетіннях вітчизняної повсякденності. Спочатку автори збиралися обійтися мінімумом зусиль при перенесенні першоджерела на великий екран, запланувавши лише кілька знімальних днів для створення сцен-зчеплень для нової монтажної версії.

На жаль, цей фільм був визнаний учасниками фокус-груп вкрай невдалим, тому кіноверсію довелося знімати майже з нуля. З серіалу в кінострічку потрапили герої й основні сюжетні мотиви. При цьому відправною точкою розповіді стало таємниче масове вбивство, в причетності до якого підозрюють героїв. У результаті невдачливі бізнесмени опиняються між молотом силовиків і ковадлом жорстокого кримінального угруповання.

Готель Едельвейс

Ця романтична комедія мала вийти на екрани ще навесні 2016-го року під назвою «Найкраща партія». Однак проєкт потрапив у виробниче пекло, який його продюсер Юрій Рудий описував як наслідок власної недосвідченості і зловмисності іншого продюсера, який доручив написання сценарію і постановку аферистам. Зрештою автором драматургічної основи виступив Стас Медведєв, сценарист декількох телевізійних мелодрам, а в режисерське крісло сів сам Рудий.

Фільм є інтерпретацією мотивів «Господині заїзду» Карло Гольдоні - за серце прекрасної героїні, а також за золото, яке сховано на території готельного комплексу, що належить її батькові, борються декілька молодих людей. Але в їхню сповнену хитромудрих інтриг боротьбу втручається справжня любовна пристрасть.

З 28 листопада

Ціна правди / Mr. Jones

Фільм видатного польського режисера Аґнєшки Голланд, присвячений Голодомору в Україні, став одним з найбільш значних проєктів іноземних кінематографістів, підтриманих Держкіно. У центрі розповіді - британський журналіст Гарет Джонс, який у розпал трагічних подій 1933 року на свій страх і ризик веде розслідування у прагненні розповісти західній аудиторії про варварське знищення мільйонів селян у Радянському Союзі. В той час як радянські чиновники і агенти НКВС намагаються збити його зі сліду і залякати, викривальні матеріали готовий спростувати колега Джонса Уолтер Дюранті, який пішов на співпрацю зі сталінським режимом.

Прем'єра фільму відбулася на конкурсному показі Берлінського МКФ. Кінокритики, які поставилися до фільму без особливої теплоти, все ж відзначили актуальність зображення незаангажованої журналістики як одного з головних способів боротьби з диктатурою.

Абатство Даунтон / Downton Abbey

Після закінчення у 2016-му році завершального шостого сезону зразкового британського серіалу про членів аристократичного роду та їхніх слуг в епоху бурхливих випробувань початку XX століття, його шанувальників втішала обіцянка кінематографічного продовження епопеї родини Кроулі. Як можна зрозуміти з відгуків як критиків, так і простих глядачів, кіноверсія «Абатства Даунтон», поставлена режисером декількох серій Майклом Енглером, ідеально вписалася в знайомий за малим екраном світ.

Сюжет оповідання, в якому беруть участь більшість з героїв серіалу, будується навколо візиту в абатство короля Георга V і його дружини Марії.

Мідвей / Midway

Фільм одного з головних голлівудських фахівців з масштабних пригодницьких кінострічок Роланда Еммеріха («День незалежності», «Післязавтра», «2012») присвячений тихоокеанській кампанії Другої світової. Наразі про цей фільм з бюджетом 76 мільйонів доларів мало що відомо, крім того, що він розповість про центральні епізоди протистояння США і Імператорської Японії: напад на Перл-Гарбор, рейд Дуліттла, битва за Мідвей. Головними героями фільму стали реальні історичні особи, американські військові, які зіграли ключову роль в описуваних битвах.

Битві за Мідвей вже був присвячений фільм Джека Смайта 1976-го року, який зібрав на екрані найбільших зірок свого часу - Генрі Фонда, Чарльтона Гестона, Роберта Мітчума, Тосіро Міфуне та інших.. Картина Еммеріха зі свого боку може похвалитися участю Люка Еванса, Патріка Уїлсона, Вуді Гаррельсона, Денніса Куейда і Аарона Екхарта.

Фестиваль місяця

Одна з найбільш примітних щорічних національних ретроспектив, «Нове британське кіно», пройде з 28-го листопада по 4-е грудня. Програма буде оголошена пізніше на сайті організатора фестивалю «Артхаус трафік».

Олександр Гусєв. Київ