Копи спростували самогубство Zombie Boy

“Зважаючи на те, що розслідування не виявило явних та незаперечних намірів покінчити життя самогубством, я не можу стверджувати, що смерть була суїцидом”, - запевняє коронер.

У документі зазначається, що Дженест загинув від травми голови, яку отримав при падінні з балкона власного помешкання, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Коронер відзначає, що Дженест дійсно мав історію проблем із психологічним здоров’ям, однак “був щасливим протягом тижнів перед смертю”, лише нещодавно заручившись. За словами його друзів, він був дуже мотивований новими творчими проєктами.

На переконання коронера, випадкове падіння з балкону - це “найбільш вірогідний сценарій”, з огляду на стан сильного сп’яніння Дженеста. На момент смерті, кількість алкоголю у його крові втричі перевищувала норми, дозволені водіям. Окрім цього, за словами родичів, він мав звичку сидіти на поручнях, коли виходив на балкон курити.

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Zombie Boy став відомим широкій публіці після того, як знявся у відеокліпі Lady Gaga "Born This Way" у 2011 році. Він загинув 1 серпня 2018 року у віці 32 років. Lady Gaga, яка товаришувала з Дженестом, повідомила про його самогубство на своїй сторінці у мережі Твіттер, однак потім вибачилася, зазначивши, що не мала наміру доходити “невиправданих висновків”.