«За київським часом»: у серіалі покажуть, як змінювалося життя в Україні протягом 12 років

В Україні плануються зйомки телевізійного серіалу "За київським часом" про життя трьох героїв в Україні протягом 12 років.

Про це розповів режисер–постановник, автор сценарію Олександр Ігнатуша під час пресконференції в Укрінформі.

"Насправді ця ідея зародилася давно, зовсім з іншої теми, і задумувалася ця історія про молодих людей, які уже відносно молоді, тому що вони протягом 12 серій міняються... Їхні взаємини показуються з 2007 до 2019 року. І це історія від миру до війни", - сказав Ігнатуша.

Він зазначив, що в цьому серіалі розповідається про дружбу і боротьбу трьох молодих людей - провінціала Льоні, столичного каскадера Івана і шукачки творчої долі Ліни, у яку обидва хлопці закохані. Глядач спостерігатиме за їх життям протягом 12 років.

Ігнатуша розповів, що серіал складається з трьох етапних періодів, і в кожному з них по 4 серії. Перший період показує мирний, домайданний відтінок життя в корумпованій країні, де до влади рвуться люди з подвійною мораллю, убивці та кар'єристи. Другий період показує Майдан, троє головних героїв є активними учасниками протестів у столиці. А третій період показує війну, де трійка друзів вже знаходиться на фронті.

Один із авторів сценарію Борис Гуменюк зазначив, що в серіалі він показує не прикрашену війну, а такою, якою вона є. За його словами, він був змушений вести основних героїв крізь страшну, брудну, жорстоку і цинічну війну, при цьому не забуваючи про їхні стосунки між собою.

В Укрінформі відбулася презентація фільму "За київським часом" / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

“Я вже п’ять років пишу про війну, власне від її першого дня, і першого дня, відколи я сам опинився в зоні бойових дій. І розказувати про героїв, вести сюжетні лінії на фоні війни це неймовірно важко”, - сказав він.

Під час пресконференції творці вперше показали тизер фільму.

Стрічка «За київським часом» поєднує у собі елементи пригодницької еклектики, мелодрами, детективу, комедії та інших жанрів.

Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.