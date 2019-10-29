У Києві покажуть фільм-спогад про воїнів УНР

"Кінострічка “Незабуті” – про людей, які сто років тому воювали за Україну. Тут зібрані складні й трагічні історії воїнів УНР після поразки визвольних змагань 1917-1921 років. Фільм ґрунтується на спогадах дітей УНРівців, які нині живуть у Польщі, про їхніх батьків, що до останнього боролися за Україну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стрічку знято спільно з “5 каналом”, презентація відбувається у рамках всеукраїнського туру. Її вже показали в Рівному та Луцьку. Продюсувало фільм Товариство “Чорні Запорожці”.

Показ та обговорення фільму відбудеться 30 жовтня о 18:30 в Інформаційно-виставковому центрі Музею Майдану.

Вхід вільний, але необхідно зареєструватися за посиланням.

Фото: maidanmuseum.org