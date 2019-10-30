30 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні пророка Осії; хто і з ким нині прощатиметься і чи поладять Місяць зі Стрільцем.

Нині Церква згадує святих мучеників безсрібників лікарів Косму і Даміана, а також старозавітного пророка Осію. Святий пророк жив в Ізраїльському царстві незадовго до загибелі Ізраїлю. Осія ревно боровся з ідолопоклонством, навертаючи серця своїх співгромадян до Господа. У нього була непроста доля – дружина йому зраджувала з іншими, а потім і взагалі кинула. Часто він голодував і ночував там, де застане його ніч. Цей старозавітний пророк є автором Книги пророка Осії, а також однієї з найвідоміших і найбільш значущих для всіх християн фраз: «Де, смерте, жало твоє? Де, шеоле, твоя перемога?» (Ос. 13:14)

На Осії українці остаточно прощалися з літнім видом транспорту – возом. Цього дня вози оглядали, лагодили і затягали у хліви чи клуні. «У цей день колесо з віссю прощається», — казали селяни. Або: «Віз у засторонок поліз, а сани ще не заніс», «Жовтень ні колеса, ні полоза не любить, бо їде на рябій кобилі».

День ангела нині в Андрія, Олександра, Анатолія.

2-3 місячні дні, Місяць у гостинному Стрільці. Для досягнення успіху використовуйте сьогодні товариськість і відкритість. Знайомтеся, контактуйте, знаходьте спільну мову як із ближніми, так і з дальніми. Пасивність категорично протипоказана. Бажані фізичні навантаження. Маємо тримати марку за будь-яких обставин і в будь-якій ситуації. Тільки пряма спина і усмішка. Ґречність у відповідь на все, що підсуне нам сьогодні світ. Точнісінько, як той життєрадісний янгелик, котрий і в пеклі знайшов собі невеличку хмаринку, аби парити на ній. І ще: Місяць у вигляді тоненького серпика з’явиться нині на небі, тож не забудьте показати йому копійчину.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1920 – -16,7, а найтеплішим у 1960 – +17,8.