Учені створили вакцину, яка може перемогти туберкульоз

Учені створили вакцину, яка може зробити революцію в лікуванні туберкульозу, проте для остаточного її ліцензування потрібно ще кілька років.

Про це повідомляє BBC.

«Вакцина, що може спричинити справжню революцію в лікуванні туберкульозу, була відкрита дослідниками. Очікується, що вона забезпечить довготривалий захист проти цієї хвороби, яка вбиває щороку у світі 1,5 мільйона людей. Проте після перших успішних дослідів вакцини пройде ще кілька років до її ліцензування», - йдеться в повідомленні.

Це відкриття було анонсоване міжнародною командою науковців у вівторок на глобальному саміті в індійському місті Хайдерабад, присвяченому здоров’ю легенів та лікуванню легеневих хвороб.

Нова вакцина, варто зауважити, вже була випробувана на 3,5 тисячах дорослих людей із Південної Африки, Кенії та Замбії.

Вчені прогнозують, що в масовий обіг по світу нова вакцина увійде до 2028 року.

Як відомо, така вкрай заразна інфекційна хвороба як туберкульоз спричиняється бактерією, і нинішня вакцина від неї – BCG – не дуже ефективна.