Учені створили вакцину, яка може перемогти туберкульоз

Учені створили вакцину, яка може перемогти туберкульоз

Укрінформ
Учені створили вакцину, яка може зробити революцію в лікуванні туберкульозу, проте для остаточного її ліцензування потрібно ще кілька років.

Про це повідомляє BBC.

«Вакцина, що може спричинити справжню революцію в лікуванні туберкульозу, була відкрита дослідниками. Очікується, що вона забезпечить довготривалий захист проти цієї хвороби, яка вбиває щороку у світі 1,5 мільйона людей. Проте після перших успішних дослідів вакцини пройде ще кілька років до її ліцензування», - йдеться в повідомленні.

Це відкриття було анонсоване міжнародною командою науковців у вівторок на глобальному саміті в індійському місті Хайдерабад, присвяченому здоров’ю легенів та лікуванню легеневих хвороб.

Нова вакцина, варто зауважити, вже була випробувана на 3,5 тисячах дорослих людей із Південної Африки, Кенії та Замбії.

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Вчені прогнозують, що в масовий обіг по світу нова вакцина увійде до 2028 року.

Як відомо, така вкрай заразна інфекційна хвороба як туберкульоз спричиняється бактерією, і нинішня вакцина від неї – BCG – не дуже ефективна.

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