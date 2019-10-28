Балаян, Осика та Ільєнко: у Чехії показали українське "поетичне кіно"

На Їглавському кінофестивалі документального кіно, який проходить 24-29 жовтня у Чехії, відбулися дві масштабні українські ретроспективи.

Про це Укрінформу повідомили в посольства України в Чеській Республіці.

«У програмі «Конференція фасцинацій» (Conference Fascinations) пройшла безпрецедентна ретроспектива українського радянського експериментального кіно 1960-1980-х», - зазначили у диппредставництві.

Уперше на міжнародній арені програма осмислює багаторівневий феномен українського кіноавангарду другої половини ХХ століття. До програми увійшли маловідомі стрічки українського «поетичного кіно» (зокрема, перші фільми Романа Балаяна, Леоніда Осики, Михайла Ільєнка, Сергія Лисенка, Ігоря Мінаєва), винахідливі науково-популярні стрічки студії «Київнаукфільм» та українські аматорські фільми. Загалом 13 короткометражних фільмів.

Ідея програми виникла в кураторки Їглавського фестивалю Андреї Словакової під час відвідування України, зокрема національного центру імені Олександра Довженка, навесні цього року. Про більшість цих стрічок забули навіть самі їхні автори, і лише зараз архівісти центру Довженка зібрали фільми у два 90-хвилинні покази цьогорічного Їглавського фестивалю.

Представити свої фільми до Їглави приїхали кінооператор Світлана Зінов’єва та режисер Сергій Лисенко. Зінов’єва розповіла про свою студентську операторську роботу у фільмі українського режисера Ігоря Мінаєва «Підготуйтеся, ваш вихід» (1975 р.). Лисенко привіз до Їглави свою дипломну роботу «Кінець канікул» (1985 р.) про петербурзький гурт «Кіно» та Вікторія Цоя.

Водночас на фестивалі проходить перша міжнародна фестивальна ретроспектива лідера «київської школи наукового кіно» Фелікса Соболєва, поінформували в посольстві. Працюючи за часів СРСР на Київській кіностудії науково-популярного кіно, Соболєв зумів змінити уявлення про можливості документального кіно. Фільмуючи реальні наукові експерименти на межі біології, нейрології, кібернетики та етики, Соболєв створив специфічне поєднання наукового кіно та філософського кіноесе. У програмі - 7 стрічок.

Їглавський кінофестиваль- найбільший документальний кінофорум Центральної та Східної Європи. Особливістю заходу завжди був інтерес до креативної документалістики та неконвенційних форм неігрового кіно.

Українська ретроспектива відбулася у співпраці Їглавського фестивалю з національним центром Олександра Довженка та посольством України в Чеській Республіці.

Головне фото: режисер Леонід Осика