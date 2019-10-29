29 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Лонгіна сотника; чи нагуляли зайці жиру, на кого очікують зміни і що стане очевидним.

Цього дня Церква згадує Лонгіна сотника. Того самого, який стояв при Хресті, на якому розіп’яли Спасителя. Військовий був сліпий на одне око. Так трапилося, що під час страти Ісуса, краплина Господньої крові потрапила прямісінько на сліпе око Лонгіна і він прозрів. Відтоді сотник увірував у Христа, став ревним сповідником нової віри й почав проповідувати всюди, де тільки міг. Невдовзі його схопили й стратили. Лонгіна сотника в народі вважали одним із помічників при зціленні від очних хвороб.

Цього дня дивилися на сіль, освячену на Великдень: якщо вона помокріла – зима буде дуже сніжною. Був і ще один варіант: це вказувало на те, що найближчим часом хтось у родині або важко захворіє, або помре.

А прикмети такі: “Сова кричить — до холоду”; “Зайці до середини осені ще не нагуляли жиру — до теплої зими”.

Іменинники сьогодні Іван, Георгій, Євген, Олексій.

1-2 місячні дні. Ми перетнули межу чергового місячного циклу. Головні його настанови і смисли — перетворення, перехід з одного стану в інший. От як із не надто красивої гусіні з’являється дивовижної краси метелик, або зеленіє й покривається квітами чорна гілка, або земля одного ранку стає зовсім білою... Іншими словами — це як стояння над прірвою, одвічне народження і смерть. Але цей період не тільки небезпечний, але й вельми обнадійливий — хтось може отримати ще один шанс, нагоду, а подекуди навіть і життя. Суттєві зміни очікуватимуть на жовтневих Скорпіонів, січневих Водоліїв, квітневих Тільців і липневих Левів. Той, хто найближчим часом розгледить у сірих буднях певний знак Долі, отримає засоби для впливу на неї. Багато чого нині ще приховано, так само, як у перші тижні вагітності, але незабаром стане очевидним. Плідних медитацій.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш холодним цей день у Києві був у 1920 – -10,3 а найтеплішим у 2013 – +22,4.