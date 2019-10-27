Гран-прі Ризького кінофестивалю отримав фільм “Nova Lituania”

Гран-прі Ризького міжнародного кінофестивалю (RIFF) отримав фільм Кароліса Каупініса “Nova Lituania”; в конкурсі “Артодокфесту” перемогла картина Ксенії Охапкіної “Безсмертний”; українського режисера Сергія Лозницю відзначили спеціальним згадуванням журі за стрічку “Державні похорони”.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Переможець, молодий 32-річний литовський режисер Кароліс Каупініс зняв чорно-білу картину “Nova Lituania” в стилі неоретро. Це фантазія на історичну тему, чия тривожність співзвучна сучасності: наприкінці 1930-х років, відчуваючи воєнну загрозу для держави та литовської нації, професор географії Каунаського університету Феліксас Груодіс пропонує евакуювати всіх литовців в якусь африканську колонію, щоб заснувати там Нову Литву - Nova Lituania.

Гран-прі Ризького міжнародного кінофестивалю (RIFF) отримав фільм Кароліса Каупініса “Nova Lituania”

В картині Ксенії Охапкіної “Безсмертний” метафорично розказується про життя промислового міста Апатити на російській Півночі. Найбільш в ній вражає існування підлітків в мілітарній дитячій організації “Юнармія”, яка була створена в часи путінського режиму.

Стрічку “Державні похорони” українського режисера Сергія Лозниці, створену в результаті переосмислення унікального архіву документальної зйомки, відзначили спеціальним згадуванням журі. Ця картина розповідає про церемонію прощання з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Слід також зазначити, що цьогоріч одним з трьох членів журі “Артодокфесту”, який проходив в межах RIFF, був відомий український кінорежисер, сценарист і продюсер Роман Балаян.