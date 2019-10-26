Україна везе на фестиваль DOK Leipzig мультфільм "Кохання"
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
“Короткометражна анімаційна картина “Кохання” (автор та режисер Микита Лиськов, музичне оформлення та звук Антон Байбаков, продюсер Андрій Границя) створена компанією “Т.Т.М.” за 100% підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм розповідає історію кохання за допомогою символів.
Стрічка включає епізоди, не пов'язані між собою сюжетно і стилістично, які мають єдиний настрій та єдиний сенс: дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки”, - ідеться у повідомленні.
Світова прем’єра фільму відбулась на найпрестижнішому у світі фестивалі анімаційного кіно в Ансі, після чого стрічка вже взяла участь у більш ніж 20 міжнародних фестивалях в Україні та за кордоном і отримала низку перемог.