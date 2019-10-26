Україна везе на фестиваль DOK Leipzig мультфільм "Кохання"

Анімаційний фільм Микити Лиськова “Кохання” відібрано до конкурсної програми анімації одного з найстаріших кінофестивалів документального та анімаційного кіно DOK Leipzig, що відбудеться з 28 жовтня по 3 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

“Короткометражна анімаційна картина “Кохання” (автор та режисер Микита Лиськов, музичне оформлення та звук Антон Байбаков, продюсер Андрій Границя) створена компанією “Т.Т.М.” за 100% підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм розповідає історію кохання за допомогою символів.

Стрічка включає епізоди, не пов'язані між собою сюжетно і стилістично, які мають єдиний настрій та єдиний сенс: дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки”, - ідеться у повідомленні.

Читайте також: Україна везе три фільми на європейський фестиваль DOK Leipzig

Світова прем’єра фільму відбулась на найпрестижнішому у світі фестивалі анімаційного кіно в Ансі, після чого стрічка вже взяла участь у більш ніж 20 міжнародних фестивалях в Україні та за кордоном і отримала низку перемог.