"Солсбері": історія отруєння Скрипалів стане серіалом ВВС
Про це пише ВВС.
Зйомки почалися на цьому тижні. Сценаристи Деклан Лоун і Адам Паттерсон раніше співпрацювали з програмою Бі-бі-сі "Панорама": Лоун протягом десяти років проводив журналістські розслідування. "За кілька місяців, поки ми збирали матеріал і зустрічалися з мешканцями, ми зрозуміли масштаб драми, яку пережили ці люди", - заявили автори пресі.
Як повідомлялося, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яке згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.
Пізніше, 30 червня, "Новічком" отруїли двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.
5 вересня прокуратура Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.