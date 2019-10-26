"Солсбері": історія отруєння Скрипалів стане серіалом ВВС

Трисерійний художній фільм Бі-бі-сі про отруєння Сергія і Юлії Скрипалів буде присвячений не шпигунській історії, а драмі міста Солсбері, жителі якого в 2018 році пережили невимовний жах, зіткнувшись з хімічною зброєю біля порога свого будинку.

Про це пише ВВС.

Зйомки почалися на цьому тижні. Сценаристи Деклан Лоун і Адам Паттерсон раніше співпрацювали з програмою Бі-бі-сі "Панорама": Лоун протягом десяти років проводив журналістські розслідування. "За кілька місяців, поки ми збирали матеріал і зустрічалися з мешканцями, ми зрозуміли масштаб драми, яку пережили ці люди", - заявили автори пресі.

Як повідомлялося, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли без свідомості в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яке згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, "Новічком" отруїли двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.

5 вересня прокуратура Британії назвала імена двох росіян, підозрюваних у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.