Незалежним делегатом на American Film Market 2019 став шпигунський трилер "Спадок брехні"

“Шпигунський трилер “Спадок брехні” створюється в українсько-британській копродукції, за підтримки Держкіно. Режисером та сценаристом стрічки є Адріан Бол. Стрічка перебуває на етапі постпродакшену, міжнародними продажами картини займається відома американська компанія “13 Films”, головну роль у фільмі виконав Скотт Адкінс (Scott Adkins) – зірка британського та голлівудського кіно”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, почесне друге місце у відборі посів Володимир Мула з документальним проєктом “UKE”, що буде включено до каталогу українських кінопроєктів, який буде представлено на стенді.

Як повідомляв Укрінформ, компанія FILM.UA Distribution отримала підтримку Українського культурного фонду для організації стенду та скринінгів українського кіно на Американському кіноринку. Для формування команди, що працюватиме на Українському стенді, FILM.UA Distribution спільно з Держкіно оголосили конкурс щодо включення до складу делегації незалежного представника кіноіндустрії з метою кращого представлення інтересів української кіноіндустрії на AFM.

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FILM.UA Distribution ознайомить міжнародну спільноту зі своїми стрічками: “Захар Беркут” та “Фоксер і Макс”, скринінги яких відбудуться на кіноринку. Також на стенді будуть представлені фільми “Черкаси”, “Микита Кожум’яка”, “Пригоди Святого Миколая”, “Мавка: Лісова пісня” та “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”.