Помер найстаріший житель Німеччини

«Лише минулого тижня Густав Ґернет відсвяткував свій 114-й день народження - тепер найстаріший чоловік Німеччини заснув назавжди», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Ґернет помер у ніч на вівторок у своїй квартирі у Гавельберзі.

Минулого тижня Ґернета зі 114-річчям вітали рідні та мер містечка.

Чоловік народився 15 жовтня 1905 року в Штеттіні (сьогоднішні - польський Щецин). Працював машиністом усе життя.

Читайте також: Найстарішому у світі чоловікові виповнилося 114 років

У статистичних відомствах Німеччини немає достовірних даних про найстаріших громадян. Однак у Книзі рекордів Гіннеса наразі 116-річний японець Кейн Танака значиться як найстаріший чоловік у світі.