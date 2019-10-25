Помер найстаріший житель Німеччини
Укрінформ
У віці 114 років помер Густав Ґернет, якого вважають найстарішим жителем ФРН і одним з найстаріших на планеті.
Про це повідомляє t-online.
«Лише минулого тижня Густав Ґернет відсвяткував свій 114-й день народження - тепер найстаріший чоловік Німеччини заснув назавжди», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Ґернет помер у ніч на вівторок у своїй квартирі у Гавельберзі.
Минулого тижня Ґернета зі 114-річчям вітали рідні та мер містечка.
Чоловік народився 15 жовтня 1905 року в Штеттіні (сьогоднішні - польський Щецин). Працював машиністом усе життя.
У статистичних відомствах Німеччини немає достовірних даних про найстаріших громадян. Однак у Книзі рекордів Гіннеса наразі 116-річний японець Кейн Танака значиться як найстаріший чоловік у світі.