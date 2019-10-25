Чотири прем'єри і переосмислена класика - Ужгородський драмтеатр відкриває сезон
Укрінформ
Закарпатський облмуздрамтеатр у неділю, 27 жовтня, відкриє 74-й сезон виставою про кохання “Нічний вартівник і праля”, яка йде тут кілька десятків років і стала "золотим фондом".
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповів завідувач літературно-драматичної частини муздрамтеатру Олександр Гаврош.
“Вистава “Нічний вартівник і праля” за п’єсою відомого латвійського драматурга Паулса Путніньша становить «золотий фонд» нашого театру, вона йшла на сцені кілька десятків років, мала кілька перепостановок та є «візитівкою» театру. Нині вона повертається в новому баченні. Заслужений артист України, режисер Михайло Фіщенко відтворив її на сцені з новою генерацію акторів,” - сказав Гаврош.
З його слів, ця вистава у театрі пережила вже зміну кількох поколінь акторів. “То ж у неділю у вічній «драмі молодості» гратимуть добре відомі й нові обличчя Закарпатського муздрамтеатру,” - зазначив Гаврош.
Також він повідомив, що у цьому сезоні "шерегіївці" порадують свого глядача чотирма прем’єрами.