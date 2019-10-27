27 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Миколи Святоші та Параскеви-П’ятниці; дещо про тещу і зятя, та про звільнення від баласту

Сьогоднішній день — до речі, остання неділя жовтня та 300-тий день року — багатий на різні свята й урочистості. Приміром в Індії сьогодні свято вогнів Дівалі, у Франції — свято Каштана, а ще сьогодні Міжнародний день тещі. Як українці ставилися до тещі? Відомо, що українська традиційна родина була патріархальною і саме дівчина переходила в рід чоловіка, а не навпаки. Але іноді траплялося так, що чоловік ішов у прийми в сім’ю дружини. Зазвичай зятя-приймака прирівнювали в правах до сина й за умови доброго ставлення й умілого господарювання передавали йому права на майно після смерті батьків дружини. Інколи бували й конфлікти, через те й складалися різноманітні, часом не вельми толерантні, прислів’я і приказки. Але прикметно, що в українській усній народній творчості приказок і прислів’їв про тещу не більше, а навіть і менше, ніж про тестя. А ось про зятя — хоч відбавляй: “Прибулося тещі зятнії діти колихати”; “Хто повідає — ні єдного разу тещи не бив, то той на тім світі буде зайців пасти”; “Ні з пса солонини, ні з зятя дитини”; “Нема ворога, як зять” тощо. Натомість у радянському, здебільшого російському фольклорі, особливо післявоєнному, коли значна частина чоловічого населення загинула, з’явилося чимало анекдотів та афоризмів про тещу.

А ще нині в нас преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Печерського чудотворця, а також святої Параскеви-П’ятниці – однієї з найулюбленіших святих серед українського жіноцтва у давнину. Вона вважалася покровителькою всієї жіночої зимової хатньої роботи, її ікони були чи не в кожній домівці. Якщо на Параскеви на дорогах сухо – до початку справжньої зими залишається рівно чотири тижні.

З іменинами вітайте Назара, Миколу, Михайла і Параску.

29 місячний день. Місяць о 23:30 перейде до Скорпіона, впритул наближаючи нас до нового Місяця. Час підбивати підсумки й зайнятися плануванням на майбутнє; розмірковувати, що можемо трансформувати (це “напрямок” Скорпіона), щоби поліпшити ті, чи інші обставини. У фінансових справах ліпше не порушувати жодних правил і приписів, бути чесним і виявити максимальний формалізм. Позбавляйтеся різноманітного непотребу і в житті, і в оселі; звільняйтеся від будь-якого баласту. Серотонінової неділі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1912 – -9,2,а найтеплішим у 1948 – +19,9.