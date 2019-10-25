Афіша на 25-27 жовтня: Геловін, кіно з котиками та ніч рекламожерів
Happy Scary Birthday Кураж Базар
Що цікавого: В жовтні Кураж Базар святкує день народження. Команда довго вирішувала, як його відсвяткувати. Захотілося розважитися, а тут й Геловін на носі. Ось і буде страшний день народження.
А ще бонус — вхід у геловінському костюмі безкоштовний.
Коли: 26-27 жовтня
Де: 19 павільйон ВДНГ
Скільки: 150 грн
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Ніч кіно / Жахи
Що цікавого: Темної-темної ночі в темному-темному Циферблаті будуть показувати страшне-страшне кіно. Для вас підготували велику порцію якісних жахів, тож ніхто не піде не наляканим.
Добірка фільмів: “Крик”, “П’ятниця 13”, “Геловін 2009”.
Коли: 26 жовтня
Де: Простір Циферблат (вул. Володимирська, 49-А)
Скільки: 150 грн, необхідна реєстрація
Більше інформації: Facebook
Halloween у Музеї Ханенків
Що цікавого: Субота – чудовий день для того, щоб струсити пилюку з костюму вампіра або білочки та піти до музею. На вас чекають тематичні квести експозицією та салон зі страшненькими історіями. Ніяких дитячих вигадок – лише історія та факти за келихом вина.
Коли: 26 жовтня
Де: Музей Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17)
Скільки: 150 грн
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Геловін у Феофанії
Що цікавого: “Феофанія” запрошує на святкування Геловіну. На вас чекають:
- Проведення конкурсу серед відвідувачів на найкраще геловінське вбрання;
- Алея привидів та опудал, а також справжній трон Графа Дракули;
- Кафе просто неба, де можна буде пригоститись різноманітними стравами із гарбуза, корисними напоями та стравами-гриль.
Коли: 26-27 жовтня
Де: Парк “Феофанія”
Скільки: 30 грн
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Геловін у Dream Town
Що цікавого: Цього року пройдуть одночасно два свята: для дітей та дорослих.
Кульмінацією свята стане традиційний парад зомбі, led-шоу і діджей у костюмі гарбуза. Герої шоу «Битва екстрасенсів» Дмитро Дульський, Аліса Шереметьєва та Ольга Волошина відповідатимуть на потаємні запитання кожного гостя. Без конкурсу костюмів, звичайно, не обійдеться, тож варто готуватись завчасно.
Коли: 26 жовтня
Де: ТРЦ Dream Town
Скільки: Не вказано
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Halloween у Cosmopolite Multimall
Що цікавого: Моторошна атмосфера, шоу-програма, активні розваги, тематична фотозона для крутих світлин в Instagram, веселі конкурси, неочікувані зустрічі з відьмою, вампіром, скелетом і монстрами. Також у програмі:
- Майстер-клас із карвінгу: напередодні Halloween ви навчитеся робити декор із гарбуза;
- Захопливе шоу «Зомбі та монстри»;
- Страшно красивий аквагрим, який допоможе перевтілитися в улюбленого лиходія;
- Написання спільної картини «Гарбуз-гігант»;
- Конкурс «Життя або частування» для дітей, які завітають на захід у карнавальних костюмах.
Коли: 26 жовтня
Де: Cosmopolite Multimall (вул. Вадима Гетьмана, 6)
Скільки: Вхід вільний
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Бал нечисті у Мануфактурі
Що цікавого: Бал нечисті в аутлет-містечку «Мануфактура» - грандіозна вистава, що дозволить поринути в атмосферу середньовічного фрік-шоу та найстрашніших історій класичних голлівудських фільмів жахів, які оживають в цей день!
Коли: 26-27 жовтня
Де: Мануфактура Outlet Village
Скільки: Вхід вільний
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Ніч Рекламожерів 2019
Що цікавого: «Ніч Рекламожерів» - нічний нон-стоп показ рекламних роликів з найбільшої в світі приватної колекції цінителя рекламної майстерності - геніального Жана Марі Бурсіко.
Щорічно Жан Марі Бурсіко особисто складає нову програму для шоу за певною тематикою. У 2019 році темою «Ночі рекламожерів» стане переродження - час оновлення, переоцінки і свіжого погляду на звичні речі.
Творець «Ночі», як завжди, пропонує забути про бізнес і насолодитися художньої стороною реклами. «Ніч» об'єднує справжніх рекламних ентузіастів і любителів яскравих шоу.
Коли: 25 жовтня
Де: Планета Кіно River Mall (вул. Дніпровська Набережна, 10-14)
Скільки: Не вказано
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Molodiya Festival'19
Що цікавого: Лекції мудреців сфери креативу і комунікацій, покази української та світової соціалки, конкурсна програма з нагородженням і гульками, соціальне кіно і головна плюшка, чи то навіть батонище цьогорічного фестивалю – хакатон соцреклами (бо можна вічність слухати лекції, а так і не народити пристойного контенту).
Коли: 25-27 жовтня
Де: 1991 Civic Tech Center (вул. Мечникова, 2)
InLight Studio (вул. Козацька, 122)
Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація
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Кіно з котиками
Що цікавого: Що, як ви... кіт? Кіт на прізвисько Пухнасті Штанці, у тілі якого заточений чоловік?
Саме такий сюжет у фільму до перегляду – "9 життів".
Чому чоловік у коті, чому кіт - чоловік, звідки вони усі взялись, до чого тут любов і як все завершиться - дізнайтеся на кіносеансі!
Приходьте до більш ніж 20 котиків, беріть чай, попкорн та плед (вам все дадуть) і вмощутеся зручніше!
Коли: 25 жовтня
Де: Кото-Ярмарок (вул. Воздвиженська, 14)
Скільки: 200 грн, необхідна реєстрація
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Концерт The Rasmus
Що цікавого: Фінський гурт, в арсеналі якого 8 студійних альбомів, 8 золотих та 5 платинових нагород. А їхніх платівок продано понад 3,5 мільйони по всьому світу. Ці шалені рокери відомі завдяки хітам «In The Shadows», «First Day Of My Life», «Livin 'In A World Without You», «Sail Away», «No Fear» та іншим.
Коли: 26 жовтня
Де: Stereo Plaza
Скільки: від 950 грн
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Наталка Полтавка.doc
Що цікавого: «Наталка Полтавка.doc» - вистава про пошук самоідентичності (національної, індивідуальної) через архетип Наталки Полтавки, героїні класичної п’єси Івана Котляревського, в сучасному українському суспільстві. В основі драматургії проєкту – інтерв’ю з представниками різних соціальних та вікових груп мегаполісів, провінційних міст та сіл України. Засобами вербатіму досліджуються теми, закладені в оригінальній п’єсі 1819 року: збереження традиційних сімейних та духовних цінностей, проблеми еміграції, заробітчанства, питання цілісності особи та її життєвих орієнтирів.
Коли: 26-27 жовтня
Де: Оперна студія НМАУ імені Петра Чайковського (вул. Городецького, 1-3/11)
Скільки: 150-300 грн
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Black Cloud — Kyiv Biennial 2019
Що цікавого: Центр візуальної культури проводить у Києві третю бієнале сучасного мистецтва, знання і політики під назвою “Чорна хмара”. Цьогорічна Київська бієнале має на меті осмислити соціальні та політичні трансформації, що сталися у Східній Європі протягом останніх трьох десятиліть, зокрема під впливом Чорнобильської катастрофи, розпаду СРСР та розвитку сучасних інформаційних технологій.
Коли: 11 жовтня – 23 листопада
Де: Бібліотека КПІ (проспект Перемоги, 37)
Скільки: Не вказано
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Подільська барахолка. Несподівано теплий жовтень
Що цікавого: Подоляни та подоляночки, вас запрошують разом ловити останні теплі дні року та відвідати сусідську барахолку! Тут будуть знайомитися, спілкуватися, продавати речі та дарувати гарний настрiй.
Коли: 27 жовтня
Де: Samosad (вул. Спаська 13-15)
Скільки: Участь безкоштовна
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Велика толока «Нашого формату»
Що цікавого: “Наш формат” влаштовує велику толоку. Будуть наводити лад біля річки Почайни. Чому саме Почайна? Тому що ця річка є частиною історії Києва, а ще, звісно, тому, що в цьому районі знаходиться офіс "Наш Формат".
Коли: 26 жовтня
Де: ТЦ Plazma (проспект Степана Бандери, 20-Б)
Скільки: Не вказано
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Виробники мрій / Юстина Якимяк "Художнєка легко абидєть"
Що цікавого: "Художнєка легко абидєть" – це серія робіт, що є символом сучасного мистецтва, яке ображають і яке, можливо, ображає само себе.
Наші соціальні комунікації пронизані грубістю, спрощенням та оцінною лексикою. Стосунки з їжею набувають абсурдних форм. Потворне стає прекрасним. Чи може мистецтво абстрагуватися від гонитви за поведінковими трендами? Яке його місце для пересічної людини й самого художника? Це відображення тонких матерій, самозахист чи психотерапія? Чи можемо ми судити мистецтво?
Коли: 25-31 жовтня
Де: вул. Нижній Вал, 37
Скільки: Вхід вільний
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