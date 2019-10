Афіша на 25-27 жовтня: Геловін, кіно з котиками та ніч рекламожерів

Провести найстрашніше свято року в музеї, подивитися кіно з 20 котиками або ж влаштувати нічний нон-стоп перегляд реклами? Обирайте, як цікавіше провести вихідні!

Happy Scary Birthday Кураж Базар

Що цікавого: В жовтні Кураж Базар святкує день народження. Команда довго вирішувала, як його відсвяткувати. Захотілося розважитися, а тут й Геловін на носі. Ось і буде страшний день народження.

А ще бонус — вхід у геловінському костюмі безкоштовний.

Коли: 26-27 жовтня

Де: 19 павільйон ВДНГ

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

Ніч кіно / Жахи

Що цікавого: Темної-темної ночі в темному-темному Циферблаті будуть показувати страшне-страшне кіно. Для вас підготували велику порцію якісних жахів, тож ніхто не піде не наляканим.

Добірка фільмів: “Крик”, “П’ятниця 13”, “Геловін 2009”.

Коли: 26 жовтня

Де: Простір Циферблат (вул. Володимирська, 49-А)

Скільки: 150 грн, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

Halloween у Музеї Ханенків

Що цікавого: Субота – чудовий день для того, щоб струсити пилюку з костюму вампіра або білочки та піти до музею. На вас чекають тематичні квести експозицією та салон зі страшненькими історіями. Ніяких дитячих вигадок – лише історія та факти за келихом вина.

Коли: 26 жовтня

Де: Музей Ханенків (вул. Терещенківська, 15-17)

Скільки: 150 грн

Більше інформації: Facebook

Геловін у Феофанії

Що цікавого: “Феофанія” запрошує на святкування Геловіну. На вас чекають:

Проведення конкурсу серед відвідувачів на найкраще геловінське вбрання;

Алея привидів та опудал, а також справжній трон Графа Дракули;

Кафе просто неба, де можна буде пригоститись різноманітними стравами із гарбуза, корисними напоями та стравами-гриль.

Коли: 26-27 жовтня

Де: Парк “Феофанія”

Скільки: 30 грн

Більше інформації: Facebook

Геловін у Dream Town

Що цікавого: Цього року пройдуть одночасно два свята: для дітей та дорослих.

Кульмінацією свята стане традиційний парад зомбі, led-шоу і діджей у костюмі гарбуза. Герої шоу «Битва екстрасенсів» Дмитро Дульський, Аліса Шереметьєва та Ольга Волошина відповідатимуть на потаємні запитання кожного гостя. Без конкурсу костюмів, звичайно, не обійдеться, тож варто готуватись завчасно.

Коли: 26 жовтня

Де: ТРЦ Dream Town

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Halloween у Cosmopolite Multimall

Що цікавого: Моторошна атмосфера, шоу-програма, активні розваги, тематична фотозона для крутих світлин в Instagram, веселі конкурси, неочікувані зустрічі з відьмою, вампіром, скелетом і монстрами. Також у програмі:

Майстер-клас із карвінгу: напередодні Halloween ви навчитеся робити декор із гарбуза;

Захопливе шоу «Зомбі та монстри»;

Страшно красивий аквагрим, який допоможе перевтілитися в улюбленого лиходія;

Написання спільної картини «Гарбуз-гігант»;

Конкурс «Життя або частування» для дітей, які завітають на захід у карнавальних костюмах.

Коли: 26 жовтня

Де: Cosmopolite Multimall (вул. Вадима Гетьмана, 6)

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Бал нечисті у Мануфактурі

Що цікавого: Бал нечисті в аутлет-містечку «Мануфактура» - грандіозна вистава, що дозволить поринути в атмосферу середньовічного фрік-шоу та найстрашніших історій класичних голлівудських фільмів жахів, які оживають в цей день!

Коли: 26-27 жовтня

Де: Мануфактура Outlet Village

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook

Ніч Рекламожерів 2019

Що цікавого: «Ніч Рекламожерів» - нічний нон-стоп показ рекламних роликів з найбільшої в світі приватної колекції цінителя рекламної майстерності - геніального Жана Марі Бурсіко.

Щорічно Жан Марі Бурсіко особисто складає нову програму для шоу за певною тематикою. У 2019 році темою «Ночі рекламожерів» стане переродження - час оновлення, переоцінки і свіжого погляду на звичні речі.

Творець «Ночі», як завжди, пропонує забути про бізнес і насолодитися художньої стороною реклами. «Ніч» об'єднує справжніх рекламних ентузіастів і любителів яскравих шоу.

Коли: 25 жовтня

Де: Планета Кіно River Mall (вул. Дніпровська Набережна, 10-14)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Molodiya Festival'19

Що цікавого: Лекції мудреців сфери креативу і комунікацій, покази української та світової соціалки, конкурсна програма з нагородженням і гульками, соціальне кіно і головна плюшка, чи то навіть батонище цьогорічного фестивалю – хакатон соцреклами (бо можна вічність слухати лекції, а так і не народити пристойного контенту).

Коли: 25-27 жовтня

Де: 1991 Civic Tech Center (вул. Мечникова, 2)

InLight Studio (вул. Козацька, 122)

Скільки: Вхід вільний, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

Кіно з котиками

Що цікавого: Що, як ви... кіт? Кіт на прізвисько Пухнасті Штанці, у тілі якого заточений чоловік?

Саме такий сюжет у фільму до перегляду – "9 життів".

Чому чоловік у коті, чому кіт - чоловік, звідки вони усі взялись, до чого тут любов і як все завершиться - дізнайтеся на кіносеансі!

Приходьте до більш ніж 20 котиків, беріть чай, попкорн та плед (вам все дадуть) і вмощутеся зручніше!

Коли: 25 жовтня

Де: Кото-Ярмарок (вул. Воздвиженська, 14)

Скільки: 200 грн, необхідна реєстрація

Більше інформації: Facebook

Концерт The Rasmus

Що цікавого: Фінський гурт, в арсеналі якого 8 студійних альбомів, 8 золотих та 5 платинових нагород. А їхніх платівок продано понад 3,5 мільйони по всьому світу. Ці шалені рокери відомі завдяки хітам «In The Shadows», «First Day Of My Life», «Livin 'In A World Without You», «Sail Away», «No Fear» та іншим.

Коли: 26 жовтня

Де: Stereo Plaza

Скільки: від 950 грн

Більше інформації: Facebook

Наталка Полтавка.doc

Що цікавого: «Наталка Полтавка.doc» - вистава про пошук самоідентичності (національної, індивідуальної) через архетип Наталки Полтавки, героїні класичної п’єси Івана Котляревського, в сучасному українському суспільстві. В основі драматургії проєкту – інтерв’ю з представниками різних соціальних та вікових груп мегаполісів, провінційних міст та сіл України. Засобами вербатіму досліджуються теми, закладені в оригінальній п’єсі 1819 року: збереження традиційних сімейних та духовних цінностей, проблеми еміграції, заробітчанства, питання цілісності особи та її життєвих орієнтирів.

Коли: 26-27 жовтня

Де: Оперна студія НМАУ імені Петра Чайковського (вул. Городецького, 1-3/11)

Скільки: 150-300 грн

Більше інформації: Facebook

Black Cloud — Kyiv Biennial 2019

Що цікавого: Центр візуальної культури проводить у Києві третю бієнале сучасного мистецтва, знання і політики під назвою “Чорна хмара”. Цьогорічна Київська бієнале має на меті осмислити соціальні та політичні трансформації, що сталися у Східній Європі протягом останніх трьох десятиліть, зокрема під впливом Чорнобильської катастрофи, розпаду СРСР та розвитку сучасних інформаційних технологій.

Коли: 11 жовтня – 23 листопада

Де: Бібліотека КПІ (проспект Перемоги, 37)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Подільська барахолка. Несподівано теплий жовтень

Що цікавого: Подоляни та подоляночки, вас запрошують разом ловити останні теплі дні року та відвідати сусідську барахолку! Тут будуть знайомитися, спілкуватися, продавати речі та дарувати гарний настрiй.

Коли: 27 жовтня

Де: Samosad (вул. Спаська 13-15)

Скільки: Участь безкоштовна

Більше інформації: Facebook

Велика толока «Нашого формату»

Що цікавого: “Наш формат” влаштовує велику толоку. Будуть наводити лад біля річки Почайни. Чому саме Почайна? Тому що ця річка є частиною історії Києва, а ще, звісно, тому, що в цьому районі знаходиться офіс "Наш Формат".

Коли: 26 жовтня

Де: ТЦ Plazma (проспект Степана Бандери, 20-Б)

Скільки: Не вказано

Більше інформації: Facebook

Виробники мрій / Юстина Якимяк "Художнєка легко абидєть"

Що цікавого: "Художнєка легко абидєть" – це серія робіт, що є символом сучасного мистецтва, яке ображають і яке, можливо, ображає само себе.

Наші соціальні комунікації пронизані грубістю, спрощенням та оцінною лексикою. Стосунки з їжею набувають абсурдних форм. Потворне стає прекрасним. Чи може мистецтво абстрагуватися від гонитви за поведінковими трендами? Яке його місце для пересічної людини й самого художника? Це відображення тонких матерій, самозахист чи психотерапія? Чи можемо ми судити мистецтво?

Коли: 25-31 жовтня

Де: вул. Нижній Вал, 37

Скільки: Вхід вільний

Більше інформації: Facebook