Сенцов отримав нагороду за творчу нескореність на кінофестивалі у Польщі

Колишній бранець Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов отримав під час міжнародного кінофестивалю Tofifest у польському місті Торунь спеціальну нагороду – “Золотого ангела” за творчу нескореність.

Кінорежисер подякував за нагороду і закликав Польщу і поляків і надалі підтримувати Україну та українців у боротьбі за свободу, інформує Dzieje.pl.

“Дуже дякую за нагороду. Найважливішою є підтримка, яку я отримував весь час від польських кіномитців і звичайних людей. Я отримував фотографії з польських фестивалів, мені про це писали. Завдяки цьому я почувався більш впевненим, знаючи, що докладаються зусилля до мого звільнення”, - зазначив Сенцов під час нагородження.

Він звернув увагу, що в Росії перебуває ще понад 100 українських політв’язнів, а в руках бойовиків на окупованих територіях - ще близько 200 осіб.

“Я вже в безпеці, а про них потрібно пам’ятати і говорити. Сподіваюся, що поляки підтримуватимуть прагнення України до свободи, підтримуватимуть моїх земляків”, - підкреслив Сенцов.

Маршалок Куявсько-Поморського воєводства Польщі Пьотр Цалбецький порівняв Сенцова з капеланом польської “Солідарності” Єжи Попелушком, який був убитий комуністичними спецслужбами Польщі 35 років тому, назвавши його героєм XXI століття.

Мер Торуні Міхал Залеський подякував Сенцову за боротьбу заради свободи.

Директор кінофестивалю Tofifest Кафка Яворська підкреслила, що колишній бранець Кремля може бути взірцем для всіх, зокрема для тих, хто симпатизує бунтарському кіно.

У п’ятницю Сенцов відвідає Гданськ, де в Європейському центрі Солідарності отримає від мера міста статуетку “Нептуна”, яку йому було присуджено у серпні під час фестивалю Solidarity of Arts.

Фото: nowosci.com.pl