На "Артдокфесті" показали сучасну Росію - від Торфянки до Чечні

У четвертий день "Артдокфесту", який проходить у рамках Міжнародного Ризького кінофестивалю (RIFF), показали чотири гостросоціальні стрічки про сучасну Росію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Першим глядачі переглянули фільм “Акція” Олексія Суховія. В ній розповідається про масштабно-абсурдну пропагандистську акцію міністерства оборони РФ "Сирійський перелом" - поїзд із трофеями техніки, захопленої на війні в Сирії, який проїхав з концертами та мітингами всією Росією, від Петербурга до Владивостока.

Стрічка “Повітове місто Є” розповідає про буття містечка Єльня на Смоленщині, де в часи Другої світової війни точилися запеклі бої. Підприємства в Єльні закриваються, роботи немає. Єдине, що процвітає - шалена мілітаризація молоді, яку нагнітають путінська “Юнармія” та нескінчені “військово-патріотичні заходи”.

У фільмі “Даймохк” життя сучасної Чечні показано крізь призму однойменного ансамблю пісні й танцю, яким опікується Рамзан Кадиров. Все зображено дуже обережно, але за першим планом картини проступають абриси тоталітарної системи з одноосібним правителем, повновладним диктатором.

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“Святе місце” веде оповідь про затяжну боротьбу між РПЦ на чолі з патріархом Кирилом (Гундяєвим) і “православними бойовиками” з руху “Сорок сороків” з одного боку та активістами московського мікрорайону Торфянка - з другого. У цьому районі РПЦ прагне за програмою “200 храмів” побудувати храм у парку. Однак мешканці Торфянки (в тому числі щирі віряни) виступають проти забудови улюбленого місця відпочинку.

У п’ятий день "Артдокфесту" покажуть теж чотири фільми, серед них “Придністров’я” Анни Еборн - про закохану пару, чия історія розвивається на тлі буття московського сателіта, так званої “ПМР”.

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Цьогоріч до складу міжнародного журі фестивалю ввійшли український кінорежисер, сценарист і продюсер Роман Балаян, журналістка Deutsche Welle Жанна Нємцова і латвійський кінознавець Абрам Кльоцкін.

Через посилення цензури в Росії вся конкурсна програма нинішнього "Артдокфесту" буде показана в Ризі. Переможців фестивалю оголосять 26 вересня.