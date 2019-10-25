25 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Мартина Милостивого; що віщують великі зорі, слово про емпатію і чи можна літати в хмарах, лежачи на дивані

Нині святителя Мартина Милостивого, який жив у Франції в ІV столітті за часів правління імператора Юліана Відступника. Він був військовим і вирізнявся з-поміж своїх колег надзвичайним милосердям, за що, власне, й увійшов у християнські святці. Тож у нас з’явилася гарна нагода поговорити про емпатію.

Чи потрібна емпатія? Сама по собі — ні. Сконцентрованість на болю іншого — річ виснажлива і непродуктивна. Зовсім не потрібно “влазити в шкіру” того, хто страждає. Це закінчується емоційною спустошеністю і стресом у гіршому випадку, а в більш легкому — еквівалентом безлико-формальних фраз, вельми популярних серед політиків: “співчуваю вашому становищу, але...” Натомість нам потрібна чуйність у поєднанні з актами доброти, тобто — дієва і розумна доброта або альтруїстична любов. До того ж, існує ще й патологічна емпатія, яка пов’язана зі співзалежністю. Знаходячись у подібному стані, люб’яча людина настільки сильно переживає відзеркалений біль свого близького, що тим самим лише посилює його страждання. Ще одна проблема емпатії — невиконання необхідних дій. Яскравий приклад цьому — відмова деяких батьків від вакцинації власних чад. Дорослі настільки переживають за життя дитини, що нехтують необхідним і першочерговим задля чогось вищого, але примарного. До речі, професійні медики також блокують у собі емпатію. Тож варто керуватися принципом: “Не так вже й важливо, чий біль сильніший, важливо, кому наша допомога потрібніша”.

Великі яскраві зорі на Мартина віщували суттєве похолодання найближчим часом, а коли вони були тьмяними й миготливими – варто було чекати зміни погоди, дощу і вітру.

З іменинами вітайте Олександра і Миколу.

27 місячний день з активною енергетикою. Наближаємося до завершення місячного циклу. О 16:52 Місяць від Діви перейде до Терезів, тому треба бути особливо уважними в цей період. Сьогодні легко дихатиметься тим, хто не надто переймається матеріальним, і трішки важче тому, хто не просто думає лише про земне, але зациклений на ньому. Втім літати в хмарах, лежачи на дивані, не варто. Треба проявляти активність в усіх планах, особливо ж у духовному. День сприятливий для будь-якої помірної праці, надто добре провести його в дорозі.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1959 – -5,7, а найтеплішим у 1923 – +21,1.