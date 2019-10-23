У публічні бібліотеки передали видання з афоризмами українських мислителів
Про це на брифінгу розповіла директорка видавництва "Кліо" Віра Соловйова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я дуже втішена, що наша книжка наразі доставлена до всіх публічних бібліотек України, книга є у всіх обласних центрах, в багатьох наукових центрах, в багатьох музеях. Книга доступна для роботи науковця, дослідника і всіх небайдужих людей", - зазначила Соловйова.
За її словами, видання стало ювілейною книжкою Валерія Шевчука і загалом у виданні процитовані тексти 95-ти авторів - від Іларіона Київського та Герасима Смотрицького і до Богдана Хмельницького та Івана Мазепи.
Вона також зауважила, що проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду і завдяки підтримці фонду вдалось збільшити тираж книги до тисячі примірників.
Фото: Олександра Жаркова