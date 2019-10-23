Українські блогери зібрали понад 100 мішків сміття в лісі на Червоному Хуторі

Учасники ком'юніті-фестивалю VideoZhara разом з відомим кулінарним експертом Євгеном Клопотенком і популярним тревел-блогером Машею Себовою провели екофлешмоб #trashtag в Нікольському лісі на Червоному Хуторі.

Про це Укрінформу повідомила проджект-менеджер VideoZhara Анна Колтунова.

«Ми не просто фестиваль, де багато блогерів, фану та крутих активностей, це перш за все ком'юніті – люди з гарячими серцями, які на зв'язку нон-стоп круглий рік. Вони збираються в офлайні з ось таких важливих приводів – взяти і зробити чистішим свій ліс, своє місто, свою планету. І кожен може приєднатися, стати частиною великих і маленьких добрих справ», сказала вона. Екофлешмоб від фестивалю VIDEOZHARA / Фото надані пресслужбою

За інформацією організаторів екофлешмобу, за три години роботи його учасники зібрали понад 100 мішків сміття та повністю очистили частину території Нікольського лісу. Паралельно з прибиранням Маша Себова зробила десяток селфі з фанатами. Євген Клопотенко, у свою чергу, підкорив усіх своїм ентузіазмом і веселими жартами.

«Позиція «я не в курсі справ» - руйнівна. Ми ставимося до країни, в якій живемо, по-споживацькому. Завжди скаржимося, що відбувається неподобство, але чекаємо когось, хто прийде і прибере. Стосується це не тільки сміття, але все починається з кинутого на вулиці папірця», - сказав Клопотенко, коментуючи свою участь в акції.

Читайте також: Температурні аномалії стали причиною густого туману в Києві

«Звичайно ж, і до нашого #trashtag я знала, що в парках і лісах, де влаштовуються пікніки, сміття залишається багато. Але те, що ми з хлопцями всього за пару годин, не заглиблюючись далеко в ліс, зберемо 100 мішків, - це шок. У мене було відчуття, що я на звалищі. І ще дуже показово - ми вибрали територію, де обладнані спеціальні дерев'яні альтанки для пікніків. Але при цьому у всій окрузі я не побачила жодної урни або контейнера для сміття! Як таке можливо?! Це не виправдовує людей, які залишають після себе весь цей треш. Але я впевнена, якщо б там поставили кілька сміттєвих баків, ситуація змінилася б кардинально”, - поділилася враженнями Себова.

Фестиваль VideoZhara просуває ідею відповідального ставлення не лише до створення контенту, а й до довкілля, а також підтримує екоініціативу #trashtag вже вдруге і не планує на цьому зупинятися.