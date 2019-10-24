24 жовтня: народний календар і астровісник

Чи прилипне до печі Пилип; хто пироги їстиме, хто прибутки рахуватиме, а хто бідкатиметься про збитки

В іспанській Кордові сьогодні день архангела Рафаїла. Він вважається небесним заступником Кордови, так само, як архангел Михаїл – заступником Києва. Кордовці вшановують його нарівні з Дівою Марією. У місті чи не на кожному кроці можна натрапити на скульптуру святого архангела Рафаїла, а найпоширенішим чоловічим ім’ям тут є Рафаель. Ім’я Рафаїл перекладається як «зцілення Боже». Цей архангел у небесній архангельській ієрархії посідає третє місце після архангелів Михаїла і Гавриїла. Рафаїла наділяють властивостями лікаря, Божого цілителя – начебто він стоїть «над усіма хворобами і ранами дітей людських».

А в нас нині апостола від сімдесяти Пилипа. На Пилипа зазвичай починалися затяжні осінні дощі. «Пилип до печі прилип, а дороги дощем розмило», – казали наші пращури. «Якщо листопад пізній – до нелегкого року»; «Якщо цього дня впаде сніг – зима буде лютою». Також цього дня ґаздині пекли смачні пироги з яблуками чи ягодами.

День ангела нині у Пилипа, Анатолія, Іларіона, Олександра, Зінаїди.

Що ж: почався період Скорпіона, який в астрологічній символіці означає “перехід”. Сонце змінює свій вплив на Землю і на нас із вами. Змінюватиметься не тільки погода, але й соціальні обставини в яких ми живемо. Саме з цим загадковим знаком, з його енергією, пов’язані народження і смерть, важка хвороба і дивовижне одужання, банкрутство і величезне багатство, отримане не за рахунок звичних доходів. Все, що було раніше сформовано в суспільстві, а також в родині, буде випробуватися на міцність матеріальними і подієвими факторами. Надзвичайно важливими стають фінансовий і психологічний взаємозв’язок. Якщо з цим у вас все гаразд, то будь-які відносини у соціумі дадуть свій “прибуток”. Коли ж ні, то ми рахуватимемо збитки. І не тільки матеріальні.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш холодним цей день у Києві був у 1920 – -5,0, а найтеплішим у 1989 – +22,8.