Українці самі зможуть обрати склад журі Нацвідбору на Євробачення-2020

Українців запрошують взяти участь у голосуванні за членів журі Національного відбору на Євробачення-2020.

Про це повідомляється на сторінці Eurovision Ukraine у Facebook.

"Всім, всім, всім, хто хотів змінити склад журі Національного відбору до Євробачення!️ Ваша мрія здійснилася!️ Цього року організатори вирішили провести відбір не лише конкурсантів, а й суддів. Серед претендентів уже добре відомі нам Андрій Данилко, Джамала, Євген Філатов, а також Настя Каменських, Ігор Кондратюк, Оля Полякова, Дмитро Шуров, MELOVIN та Олег Винник", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, віддати свій голос за тих, хто, на вашу думку, гідний обирати представника України на 65-у пісенному конкурсі "Євробачення", можна за посиланням.

Читайте також: Організатори Євробачення не заперечують проти нових правил відбору в Україні

Три прямих ефіри Нацвідбору на Євробачення-2020 мають відбутися 8 і 15 лютого (півфінали) та 22 лютого (фінал).