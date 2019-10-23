23 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні Євлампія Зимовказника; чи зелений ще спориш, де білка гніздо містить і знову про небесну карколомність

Сьогодні Амвросія Оптинського — вельми шанованого православного святого ХІХ століття. Святий Амвросій запам’ятався своїми лаконічними, часом парадоксальними висловлюваннями. “У давнину ворог роду людського спокушав християн мучеництвом, а нині — хворобами і помислами”; “У церкві не можна розмовляти. Це кепська звичка. За це посилаються скорботи”; “Від чого людині буває погано? Від того, що вона забуває, що над нею Бог”; “Як жити? Жити — не тужити, нікого не засуджувати, нікому не докучати, і всім моє шанування”. Один всесвітньо відомий дизайнер меблів, чиї роботи продаються за шалені гроші багатіям по цілому світу, побувавши в Оптиній пустині в скромній келії святого Амвросія, яка майже не змінилася за понад сто років, зауважив: “Давно не бачив такого тонкого поєднання граничної прости і вишуканого смаку”. Святість старця наче передалася й речам, посеред яких він жив.

А ще цього дня згадують мучеників Євлампія і Євлампмпію — брата і сестру, святих ІV століття. В народі Євлампія називали Зимовказником. Вважалося, що Євлампій остаточно зачиняє двері осені й відчиняє зимі. Прикмети такі: «Білка містить гніздо високо – на теплу зиму, низько – на люту»; «Спориш довго не змінює восени свого кольору – на щедрий врожай зернових наступного року»; «Пізній гриб – пізній сніг».

Іменини нині у Андрія та Інокентія.

25 місячний день. О 20:21 Сонце перейде в сектор Скорпіона, а Місяць о 22:31 до Діви. До того ж, ми відчуємо вплив одного з найважчих аспектів року — квадрат Марса до Сатурна. Найближчим часом ми зіткнемося з межами законів часу, відповідальності, балансу, причин і наслідків. На нас очікують важка праця і непрості рішення. Прикметно, що старі методи і засоби не діятимуть — доведеться шукати нових, нетривіальних ходів. Хтось може зіткнутися з нав’язуванням чужих вимог, обтяжливими зобов’язаннями, зовнішніми і внутрішніми обмеженнями. За несприятливого розвитку подій можна очікувати блокування певних сценаріїв і повний крах попередніх планів. Енергетичне тло не тільки цього дня, але й усього періоду буде вельми мінливим і неспокійним, тому найбільш комфортно почуватимуться тільки фізично і психічно здорові представники суспільства. Тож уся надія на них.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1999 – -5,4, а найтеплішим у 1935 – +21,1.