Фільм про творчість Параски Плитки-Горицвіт покажуть у Бразилії

Документальний фільм режисера Максима Руденка “Портрет на тлі гір” про життя та творчість Параски Плитки-Горицвіт покажуть у головній конкурсній програмі Festival de Cinema de Alter do Chão.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створений фільм.

“Фестиваль триває з 21 по 27 жовтня в Бразилії. Він фокусується на творчості національних спільнот та соціально-екологічній тематиці”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кінопроєкт стрічки “Портрет на тлі гір” став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно і отримав стовідсоткову державну фінансову підтримку розміром 1 млн 157 тис. 200 грн. Режисером, автором сценарію та оператором стрічки є Максим Руденко, продюсером – Андрій Границя (компанія “Т.Т.М.”).

Історія фільму “Портрет на тлі гір” перетворилась на великий трансмедійний проєкт, який розпочався з архіву старих фотонегативів, випадково віднайдених у 2015 році.

Потім були чотири роки роботи, сканування тисяч кадрів фотоплівок і підтриманий Держкіно документальний фільм Максима Руденка “Портрет на тлі гір” - мозаїка з історій життя мешканців гуцульського села Криворівня, що залишились на фотографіях Параски Плитки-Горицвіт (1927 - 1998), народної письменниці, поетеси, художниці, філософа, етнографа та фотографа, яка після 10 років ув'язнення в сталінських таборах вирішила взяти до рук фотокамеру та впродовж 30 років потому знімала людей і місце, де жила.

Після смерті мисткині її роботи довгий час вважалися втраченими. У 2015 році художники з Києва знайшли коробку з фотонегативами. Після реставрації й оцифрування матеріалів з небуття з’явилися постаті людей минулої епохи та цілий пласт історії гуцульського села, детально зафіксований на фотокамеру.

Сьогодні побачити роботи Плитки-Горицвіт можна у Мистецькому Арсеналі на виставці “Параска Плитка-Горицвіт. Подолання гравітації” — масштабній експозиції творів мисткині.