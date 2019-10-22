22 жовтня: народний календар і астровісник

Скільки залишилося до зими, чи заплаче осінь після Якова і що очікувати від Сонця у Скорпіоні

Спливають останні теплі дні цьогорічного пізнього бабиного літа, долітають його останні павутинки; 39 днів залишається до початку зими і 70 — до кінця року. День неухильно зменшується, а ніч довшає. За народним календарем сьогодні Якова. Яків Алфеєв був братом апостола Матвія. Не варто його плутати з іншим апостолом Яковом, якого називають ще «старшим». «З Якова зима стає на ноги», – казали українські селяни. У давнину, коли ще не було глобального потепління, цього дня можна було сподіватися й на сніжну крупу. «Після Якова осінь вже холодними дощами заплакала»; або: «Після Якова тепла ніякого».

“Якщо болотяні миші влаштовують поверх купин гнізда — на мокру весну й часті повені”.

Іменинники нині Яків, Костянтин, Петро, Максим.

Посеред тижня Сонце увійде в сектор Скорпіона. Що це означає? А те, що якщо період Сонця у Терезах схиляв нас радше до хитких компромісів, до мінливих “і нашим, і вашим”, то нині настає період безкомпромісного протистояння. Тобто, життя стане більш жорстким — і в особистому, і в суспільному планах. Обставини пробуджуватимуть у нас Скорпіона, а Скорпіон — це зовнішній спокій і незворушність, і вулкан усередині. Прагнення лідерства з застосуванням психологічної влади. Скорпіон не любить авторитетів і чужих правил. Для виживання він залучає або внутрішні резерви, або тактику захоплення енергії ближнього. Прикметно, що акт людської смерті теж проходить під знаком Скорпіона. Тобто, трансформація — ключове слово і для Скорпіона, і найближчим часом для нас.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найбільш холодним цей день у Києві був у 1892 – -7,3, а найтеплішим у 1891 – +21,8.